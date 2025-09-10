El equipo nacional indonesio U-23 no pudo calificar para la Copa Asiática, Gerald Vanenburg trajo a Shin Tae-yong

VIVA -0-1 derrota ante Corea del Sur en el partido final del Grupo J de calificación Copa asiática U-23 2026 hace ASA Equipo nacional Indonesia U-23 Foured. El resultado también provocó la decepción de los seguidores que empacaron el estadio del Delta Gelora, Sidoarjo, martes 9 de septiembre de 2025 por la noche.

Leer también: Respuesta Gerald Vanenburg después del nombre Shin Tae-yong resonó cuando el equipo nacional U-23 indonesio no falló en la Copa Asiática



Garuda Muda en realidad necesita la victoria para mantener la oportunidad de calificar para las finales. Sin embargo, el gol rápido de Hwang Do-Oun en el sexto minuto fue suficiente para pasar a Corea. Mientras que Indonesia tuvo que estar satisfecha con cuatro puntos y solo terminó décimo en la mejor clasificación de segundo lugar.

La decepción de los partidarios alcanzó su punto máximo. Al final del partido, había un canto del canto de Shin Tae-Yong. Comprensiblemente, el entrenador surcoreano el año pasado trajo con éxito a Indonesia U-23 a las semifinales de la Copa Asiática U-23 2024 en Qatar.

Leer también: Thom Haye se niega a los jugadores libaneses de Salaman, ¡resulta que esta es la razón!



El propio Vanenburg admitió que esta derrota fue muy aceptada, a pesar de que consideró que sus hijos adoptivos no funcionaban mal.

«Es difícil encontrar un lado positivo después de tragar la derrota, pero cuando se nos vemos desde el partido, jugamos bastante bien, no sobrevivimos totalmente», dijo Vanenburg.

«Podemos jugar, desmantelar la defensa del oponente y poder crear oportunidades. El equipo contrario es mucho más fuerte hoy física y mentalmente», agregó.

Leer también: El equipo nacional U-23 indonesio no pudo calificar para la Copa Asiática U-23, PSSI Fire Gerald Vanenburg?



El entrenador holandés también mencionó la comparación con la era Shin Tae-yong. Según él, la diferencia en el tiempo de preparación y la calidad del equipo tuvieron una gran influencia en los resultados.

«Todavía estamos perdiendo allí, especialmente en los últimos minutos [fisik dan mental]. Si, por ejemplo, el entrenador anterior [Shin Tae-yong] Entrene a este equipo y obtenga el mismo período de tiempo, quiero ver cómo puede lograr mejor que esto «, dijo Vanenburg.

Aunque se eliminó de la Copa Asiática U-23 2026, Garuda Muda todavía tiene una gran agenda. Están programados para aparecer en los Juegos SEA 2025 al final del año. Sin embargo, se prevé que el futuro de Vanenburg no continúe, siguiendo las señales que se han visto desde la Copa Aff U-23 de 2025.