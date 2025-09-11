El equipo nacional indonesio U-23 falló, esta es una lista completa de 16 países que participan en la Copa Asiática U-23 2026

Jueves, 11 de septiembre, 2025 – 18:16 Wib
Yakarta, Viva – Harapan Equipo Nacional Indonesio U 23 aparecer en Copa asiática u 23 2026 Pupus ya. Garuda Muda solo puede terminar como un grupo del Grupo J con cuatro puntos de tres partidos. El resultado no fue suficiente para llevar a Indonesia a la lista de los cuatro mejores finalistas con derecho a calificar para las finales en Arabia Saudita.
Leer también:
El equipo nacional U-23 indonesio falló, Vietnam y Tailandia en realidad condujeron suavemente a la Copa Asiática U-23 2026 2026
Este fracaso se volvió contrastante con los logros hace dos años, cuando Indonesia U-23 penetró con éxito en las semifinales 2024 U-23 Asian Cup y casi calificó para los Juegos Olímpicos de París. Ahora, el equipo de Gerald Vanenburg debe aceptar la realidad eliminada anteriormente.
Leer también:
¿Degrado del equipo nacional U-23 indonesio? De Jlushing Corea del Sur, que califica para las semifinales de la Copa Asiática, ahora incluso se desplomó
Lista de 16 países que participan en la Copa Asiática U-23 2026
La siguiente es una lista completa de países que aparecerán en las finales:
Leer también:
Más popular: la razón por la que Thom Haye rechaza Salaman, Greg Nwokolo fuertes críticas al equipo nacional indonesio
Anfitrión:
Arabia Saudita
Campeón grupal (11 países):
- Jordan – Campeón del Grupo A
- Japón – Campeón del Grupo B
- Vietnam – Campeón del Grupo C
- Australia – Campeón Grupo D
- Kirgistán – Campeón del Grupo E
- Tailandia – Campeón del Grupo F
- Iraq – Campeón del Grupo G
- Qatar – Grupo de Campeón H
- Irán – Campeón Grupo I
- Corea del Sur – Group J Champion J Champion
- Siria – Campeón del Grupo K
Cuatro mejor subcampeón:
- Porcelana
- Uzbekistán
- Líbano
- Emiratos Árabes Unidos (EAU)
Aunque Indonesia falló, el sudeste asiático todavía tiene dos representantes, a saber, Vietnam y Tailandia. Ambos lograron calificar como ganadores del grupo con impresionantes registros. Además, Australia, que son miembros de AFF, también pasó sin problemas a las finales.
Nota para Garuda Muda
Indonesia terminó la fase de calificación con un registro de una victoria, un empate y una derrota. Estos resultados colocan a Garuda Muda en la décima posición en la mejor clasificación de segundo lugar, lejos de la zona segura.
Este fracaso es una bofetada y una gran tarea para PSSI. La evaluación en profundidad relacionada con la estrategia, la regeneración de los jugadores, a la continuidad de los programas de desarrollo de edad joven es ahora el foco principal para que los logros del equipo nacional U-23 no continúen disminuyendo.
Las finales de la Copa Asiática de 2026 se celebrarán en Arabia Saudita del 7 al 25 de enero de 2026.
Página siguiente
Cuatro mejor subcampeón: