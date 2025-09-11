El equipo nacional indonesio U-23 falló, esta es una lista completa de 16 países que participan en la Copa Asiática U-23 2026

Yakarta, Viva – Harapan Equipo Nacional Indonesio U 23 aparecer en Copa asiática u 23 2026 Pupus ya. Garuda Muda solo puede terminar como un grupo del Grupo J con cuatro puntos de tres partidos. El resultado no fue suficiente para llevar a Indonesia a la lista de los cuatro mejores finalistas con derecho a calificar para las finales en Arabia Saudita.

Este fracaso se volvió contrastante con los logros hace dos años, cuando Indonesia U-23 penetró con éxito en las semifinales 2024 U-23 Asian Cup y casi calificó para los Juegos Olímpicos de París. Ahora, el equipo de Gerald Vanenburg debe aceptar la realidad eliminada anteriormente.

Lista de 16 países que participan en la Copa Asiática U-23 2026

La siguiente es una lista completa de países que aparecerán en las finales:

Anfitrión:

Arabia Saudita

Campeón grupal (11 países):

Jordan – Campeón del Grupo A Japón – Campeón del Grupo B Vietnam – Campeón del Grupo C Australia – Campeón Grupo D Kirgistán – Campeón del Grupo E Tailandia – Campeón del Grupo F Iraq – Campeón del Grupo G Qatar – Grupo de Campeón H Irán – Campeón Grupo I Corea del Sur – Group J Champion J Champion Siria – Campeón del Grupo K

Cuatro mejor subcampeón:

Porcelana Uzbekistán Líbano Emiratos Árabes Unidos (EAU)

Aunque Indonesia falló, el sudeste asiático todavía tiene dos representantes, a saber, Vietnam y Tailandia. Ambos lograron calificar como ganadores del grupo con impresionantes registros. Además, Australia, que son miembros de AFF, también pasó sin problemas a las finales.

Nota para Garuda Muda

Indonesia terminó la fase de calificación con un registro de una victoria, un empate y una derrota. Estos resultados colocan a Garuda Muda en la décima posición en la mejor clasificación de segundo lugar, lejos de la zona segura.

Este fracaso es una bofetada y una gran tarea para PSSI. La evaluación en profundidad relacionada con la estrategia, la regeneración de los jugadores, a la continuidad de los programas de desarrollo de edad joven es ahora el foco principal para que los logros del equipo nacional U-23 no continúen disminuyendo.

Las finales de la Copa Asiática de 2026 se celebrarán en Arabia Saudita del 7 al 25 de enero de 2026.