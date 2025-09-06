El equipo nacional indonesio U-23 está loco, Macao es cepillado en un grano debut

VIVA – Equipo nacional Indonesia U-23 parecía poderosa contra Macao en la continuación de los clasificatorios del Grupo J U-23 Asian Cup 2026. Jugando en el estadio Gelora Delta Sidoarjo, Wib del sábado por la noche, 6 de septiembre de 2025, Garuda Muda ganó 5-0.

Leer también: ¿Cuándo debutó Adrian Wibowo en el equipo nacional de Indonesia, el delantero Los Angeles FC dijo sin rodeos …



Esta gran victoria llevó al equipo de Gerald Vanenburg a subir al segundo lugar en la clasificación con cuatro puntos. Indonesia está a solo dos puntos de Corea del Sur que supera al grupo. La fiesta viva estaba esperando cuando Garuda Muda se encontró con Corea del Sur en el partido final, el 9 de septiembre.

Indonesia estaba inmediatamente caliente desde los primeros minutos. Solo tres minutos del juego, Leong Lek Hang hizo un error fatal. Sus esfuerzos para disipar el balón incluso llevaron a un gol propio que abrió el liderazgo de Indonesia.

Leer también: Jugar en el equipo nacional indonesio es el sueño de Mauro Zijlstra



Arkhan Fikri luego duplicó el marcador en el minuto 17. El jugador Arema FC usó el caos frente al objetivo de Macao para conquistar el portero Lam Chak Fong. La primera mitad cerró con una ventaja de 2-0.

Al entrar en la segunda mitad, Indonesia es cada vez más loca. Tres minutos después del inicio, Rayhan Hannan anotó el tercer gol a través de un fuerte patada en el cuadro de penalti.

Leer también: La noticia del equipo nacional indonesio asesinó a Taiwán a los Países Bajos



Los objetivos espectaculares llegaron en el minuto 68. Zanadin Faris, quien solo entró como un sustituto para abrir un hermoso disparo curvo desde fuera del cuadro de penalización que perforó la esquina del gol de Macao.

Siete minutos después, fue el turno de Rafael Struick para registrar su nombre en el marcador. Struick apuñaló el cuadro de penalización del oponente y completó con un disparo dirigido que el portero no podía maldecir. Marque 5-0 bloqueó la victoria de Garuda Muda.

Indonesia todavía domina hasta que suena el largo silbato. No hubo objetivos adicionales, pero los cinco goles fueron suficientes para hacer que Garuda Young confíe mirando el duelo crucial contra Corea del Sur.

Composición del jugador

Indonesia U-23: Cahya Supriadi; Kakang Rudianto, Dion Markx, Muhammad Alfharezzi Buffon; Toni Firmansyah, Arkhan Fikri, Ananda Raehan Alief; Frengky Missa, Hokky Caraka, Rahmat Arjuna.

Macau U-23: The Long Kun Tou, Weng Weng Wes, nosotros somos los que, el Kit Cho Fong; Padre, padre, lek hang, leong el padre es; Si Hou In, Lei Man y Pan Si Kit.