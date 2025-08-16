El equipo nacional indonesio sub-17 mejoró en la Copa Mundial

Deli serdang, viva – Entrenador Equipo Nacional Indonesio U 17 Nova Arianto Evaluar la apariencia de niños adoptivos está mejorando, especialmente en el trabajo en equipo para que pueda derrotar al equipo nacional de Uzbekistán con un puntaje de 2-0 en el partido continuo Copa de independencia en el estadio principal de Sumatra North, el viernes 15 de agosto de 2025.

«En general, estamos contentos y satisfechos con la apariencia de los niños. De los dos partidos hemos vivido en la Copa de Independencia, los resultados son bastante satisfactorios», dijo en Deli Serdang después del partido entre el equipo nacional U-17 contra Uzbekistán.

Aunque satisfecho con la apariencia de sus hijos adoptivos, Nova admitió que todavía hay algunas notas que deben abordarse para que el equipo mejore en el futuro.

Duele del equipo nacional indonesio U-17 vs Uzbextan U-17 Foto : Instagram @timnasindonesia

«Este también es un lugar para las pruebas antes de enfrentar la Copa del Mundo más tarde. Así que enfatizamos a todos los jugadores para jugar de manera óptima en cada juego. Estoy seguro de que todos los jugadores pueden mejorar para ser mejores más tarde», dijo.

Se le preguntó sobre la preparación para enfrentar Copa del Mundo U 17 Futuro Si aún requiere jugadores de diáspora adicionales, afirmó que aún verá la situación y el desarrollo de los jugadores actuales.

«Si más tarde es necesario, se puede agregar la posibilidad. Pero si ahora no se puede determinar, especialmente porque todavía hay algunos jugadores que no se han unido a este torneo», dijo.

«Aunque todavía hay algunas deficiencias en el equipo para enfrentar la Copa del Mundo más tarde, aún podemos solucionarlo. Vemos otras opciones si los jugadores de la diáspora aún necesitan ser agregados», dijo. (Hormiga)