El equipo nacional indonesio se sorprendió por el mundo, cientos de periodistas de la tierra de la tierra vs Arabia Saudita e Irak

VIVA – La cuarta ronda de calificaciones Copa Mundial Se confirma que la zona de Asia 2026 es un gran escenario para Equipo nacional Indonesia. Sin mitigar, hasta 192 periodista De varios países estará presente que cubra directamente el duelo caliente entre Indonesia, Arabia Saudita e Irak.

Estos tres equipos lucharán por un boleto para 2026 Copa del Mundo A través del Grupo B. Todos los partidos se llevarán a cabo en el King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Arabia Saudita.

El equipo de Garuda se enfrentará primero con el anfitrión de Arabia Saudita el 8 de octubre, luego desafiará a Irak el 11 de octubre de 2025.

Esta pelea no solo atrajo la atención de los seguidores, sino que también se convirtió en un imán de los medios internacionales. No es sorprendente que Jeddah se esté preparando para ser el centro de atención del fútbol asiático.

Los principales medios de comunicación de Arabia Saudita, Ar Riyadiyah, informaron que el interés de la cobertura de este evento saltó bruscamente.

«Las fuentes revelaron que el número de registrantes locales alcanzó 140, mientras que se han entregado 52 tarjetas de medios a los delegados de medios extranjeros que desean cubrir el partido de playoffs, todos los cuales se llevarán a cabo en Jeddah», escribió Ar Riyadiyah.

Es decir, un total de 192 periodistas están listos para capturar cada momento importante de las luchas de Indonesia, Arabia Saudita e Irak en el Grupo B.

Este gran punto culminante es natural, porque el partido es el determinante del destino hacia la etapa más prestigiosa del mundo: la Copa Mundial 2026.

El defensor de Arabia Saudita, Jehad Thakri, enfatizó que todos sus jugadores entendieron lo importante que era este momento. Dijo que calificar para la Copa del Mundo fue el sueño más grande de todos los futbolistas.

«Todos nos sentimos responsables de esta etapa crucial, y sabemos la importancia del apoyo de los fanáticos. La Copa Mundial es el sueño principal de cada jugador, y haremos todo lo posible para calificar y enorgullecer a nuestra nación», dijo Thakri.

Mientras tanto, Equipo nacional indonesio En medio de la alta motivación después de una sólida actuación en la ronda anterior. Con una combinación de jugadores locales y naturalización que es cada vez más cohesiva, se cree que el equipo de Garuda puede dar una sorpresa en Jeddah.

El apoyo público del país también fluyó profusamente, tanto del estadio como del pantalla. Este entusiasmo hace que la atmósfera del partido sea aún más caliente y llena de prestigio.