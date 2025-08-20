¿El equipo nacional indonesio se enfrenta a Kuwait y el Líbano sin Kevin Diks y Maarten Paes?

Yakarta, Viva – Las noticias desagradables llegan para Equipo nacional indonesio Antes de la agenda de la jornada de la FIFA (FMD) en septiembre de 2025. Dos jugadores naturalizados, Kevin Diks Y Maarten paesSegún los informes, sufrió una lesión y amenazó incapaz de fortalecer el equipo de Garuda.

Ambos jugadores todavía están experimentando un período de recuperación en sus respectivos clubes. El desarrollo de sus últimas condiciones aún tiene que esperar las observaciones del equipo médico. Esto aprovecha la oportunidad para que Diks y Paes se desempeñen con el equipo nacional indonesio que aún no se determina.

La ausencia de estos dos jugadores importantes es sin duda una noticia bastante desafortunada. Porque el equipo nacional indonesio enfrentará a un oponente formidable a saber Equipo nacional de Kuwait Y Equipo nacional libanés En una serie de partidos de prueba de la jornada de la FIFA.



Maarten Paes, Equipo Nacional Indonesio vs Australia en clasificatorios de la Copa Mundial

Indonesia se enfrentará a Kuwait en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya, el 5 de septiembre de 2025. Tres días después, el escuadrón de Garuda se enfrenta al Líbano en el mismo lugar.

Ambos partidos serán un evento importante para que el entrenador Patrick Kluivert mezcle la estrategia y fortalezca la química del equipo antes de la próxima competencia oficial.

Aun así, el equipo de Garuda todavía tiene la opción de otros jugadores para llenar el puesto que queda si Diks y Paes no se recuperan a tiempo. El gran apoyo también provino de los partidarios del equipo nacional que esperaban que los dos pudieran recuperarse pronto y volver a afectar a los rojos y blancos.

«Esperemos que la lesión no sea demasiado grave y Kevin Diks y Maarten Paes puedan regresar para defender a Garuda lo antes posible», escribió una cuenta de Soccer Media en cargas en las redes sociales.