El equipo nacional indonesio se disparó, Nazar caminando a los Países Bajos

Yakarta, Viva – Noticias sobre Equipo nacional indonesio que se disparó Ranking de la FIFA en comparación con otros países de la ASEAN para ser cazados por los lectores Viva Sport Durante el viernes 29 de agosto de 2025.

Leer también: Persib vs Borneo FC está amenazado con renuncia, la policía regional de Java Occidental envía una carta a I-League



También hay noticias del propietario de la cuenta de Instagram @luthfiardns que será un paseo de Indonesia a los Países Bajos si Thom Haye unirse Perseguidor Bandung.

Thom Haye estaba realmente anclado en Persib. Lutfi finalmente se disculpó con Bobotoh por el origen del comentario.

Leer también: Mauro Zijlstra Sah se convierte en ciudadano, listo para defender al equipo nacional indonesio contra Taiwán y el Líbano



Estas son cinco de las noticias más populares en el canal Sport resumido por Viva Round Up:

5. Oficial de salida de Europa? ¡Según los informes, Marselino Ferdinan jugó en la Liga Indonesia!

Leer también: Mega Transfer Persib? Joey Pelupessy y Asnawi Mangkualam se llaman acercándose a Bandung



Las noticias impactantes vinieron del mundo del fútbol en el país. Después de que Thom Haye y Eliano Reijnders se unieron oficialmente a Persib Bandung para una carrera en la Super League de Indonesia, ahora han surgido rumores de que el talentoso joven mediocampista del equipo nacional indonesio, Marselino Ferdinan, así como Volverá a la competencia pronto doméstico.

4. Thom Haye a Persib, una promesa a los Países Bajos cancelado, este Warganet se disculpa con Bobotoh



Thom Haye se une oficialmente a Persib Bandung

Persib Bandung anunció oficialmente la llegada del mediocampista del equipo nacional de Indonesia, Thom Haye, el 27 de agosto de 2025. Debido a la historia única de un ciudadano.

Anteriormente, el propietario de la cuenta de Instagram @luthfiardns se había presentado en la columna de comentarios escribiendo: «Thom Haye a Persib Cave caminando de Indonesia a los Países Bajos».

3. Más popular: Eliano Reijnders se une a Persib, ‘Lionel Messi’ ganó una licenciatura



Eliano Reijnders se une a Persib Bandung

Noticias sobre el extremo del equipo nacional indonesio, Eliano Reijnders, según los informes, Siguiendo a Thom Haye a Persib Bandung Se convirtió en un lector cazado de Viva Sport durante el jueves 28 de agosto de 2025.

2. Dibujo de la Liga de Campeones: Liverpool Real Madrid Herbal Medicine, Barcelona se enfrenta a Chelsea



Lista de 36 participantes de la Liga de Campeones 2025/26

Resultados de la lotería de la Liga de Campeones La temporada 2025/2026 se anunció el jueves por la noche A las 23.00 WIB (28/8) e inmediatamente provocó un alto entusiasmo, principalmente debido a una serie de duelos clásicos y confrontación entre los campeones de la liga nacional.

Uno de ellos es el partido entre el Real Madrid que se encuentra con el Liverpool en el estadio Anfield.

1. El equipo nacional indonesio se disparó! La clasificación de Fifa Garuda saltó más en ASEAN en 5 años



Los jugadores del equipo nacional indonesio celebran el objetivo OLE de Romeny

Antes del partido de la FIFA, septiembre de 2025, el desarrollo de la clasificación de la FIFA de los países de la ASEAN En los últimos cinco años, el centro de atención. Indonesia surgió como el país con el progreso más impresionante, señalando el mayor aumento en los puntos en comparación con otros países de la región.