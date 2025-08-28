¡El equipo nacional indonesio se disparó! La clasificación de Fifa Garuda saltó más en ASEAN en 5 años

Viernes 29 de agosto de 2025 – 05:14 Wib
Yakarta, Viva – Antes de la jornada de la FIFA septiembre de 2025, desarrollo Ranking de la FIFA países ASEAN En los últimos cinco años, el centro de atención. Indonesia surgió como el país con el progreso más impresionante, señalando el mayor aumento en los puntos en comparación con otros países de la región.
Basado en datos de la FIFA al 17 de septiembre de 2020 al 10 de julio de 2025, Equipo nacional indonesio hasta 191 puntos. En ese momento, Indonesia estaba en la posición 173 del mundo, ahora Garuda se lanzó a rango 118 FIFA.
Este aumento se logró gracias a una actuación brillante en varios eventos, que van desde los clasificatorios de la Copa Asiática, la Copa Asiática 2023, hasta la clasificación de la Copa Mundial. El aumento significativo convirtió a Indonesia en el equipo de la ASEAN con el mejor desarrollo en los últimos cinco años.
Lista de progreso del estado de la ASEAN del estado de la FIFA (2020-2025)
- Indonesia: +191 puntos (173 → 118)
- Malasia: +98 puntos (154 → 125)
- Tailandia: +44 POIN (146 → 102)
- Brunei: +30 Poin (194 → 183)
- Singapur: -3 puntos (157 → 159)
- Laos: -22 Poin (163 → 185)
- Timor Leste: -24 puntos (171 → 195)
- Camboya: -54 puntos (173 → 180)
- Filipinas: -70 puntos (124 → 145)
- Myanmar: -77 Poin (135 → 160)
- Vietnam: -88 puntos (94 → 113)
Mientras tanto, Vietnam experimentó la disminución más drástica. Desde el final de la era de Park Hang-Seo, perdieron 88 puntos. Desde la posición 94 en el mundo en 2020, Vietnam ahora ha caído a 113 FIFA.
Esta condición hace de Indonesia ahora un nuevo foco para el fútbol de la ASEAN. El público también espera si esta tendencia positiva puede continuar la jornada de la FIFA en septiembre de 2025.
Más popular: los Eliano Reijnders se unen a Persib, ‘Lionel Messi’ ganó una licenciatura
Noticias sobre el extremo del equipo nacional indonesio, Eliano Reijnders, quienes, según los informes, siguieron a Thom Haye a Persib Bandung, se convirtió en un lector cazado de Viva Sport
Viva.co.id
29 de agosto de 2025