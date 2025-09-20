El equipo nacional indonesio recibió buenas noticias de Ole Romeny

VIVA – Línea de frente Equipo nacional Indonesia finalmente recibió buenas noticias. Delantero de naturalización, Ser romenyha regresado al entrenamiento de forma independiente en Amsterdam después de mucho tiempo para detenerse debido a una lesión.

Leer también: Sin embargo, Kluivert dijo que su gran misión para el equipo nacional indonesio, el ex delantero de Barcelona quería hacer el equipo nacional …



Esta situación hace que el equipo de entrenamiento, PSSI y el público del fútbol nacional puedan ser un poco aliviados. Bombardero ausente Oxford United Anteriormente había estado en el centro de atención antes de la cuarta ronda de la vida y la muerte. Calificación de la Copa Mundial 2026 Zona Asia.

El equipo de Garuda está programado para enfrentar a Arabia Saudita el 8 de octubre e Irak el 11 de octubre de 2025. Los dos partidos determinarán los pasos de Indonesia hacia la próxima ronda.

Leer también: ¡No tengas miedo de ir al extranjero! Kluivert dijo que esta es la clave del éxito de los jugadores jóvenes



El observador nacional de fútbol, ​​Ronny Pangemanan o Bung Ropan, aseguró que Ole hubiera aumentado la parte del ejercicio.

«Nuestro delantero favorito Ole Romeny ha comenzado a entrenar intensamente. Esto está en el contexto de su ambición de poder fortalecer a nuestro equipo nacional en la cuarta ronda de la zona asiática 2026 en el Grupo B, donde nos unimos a Arabia Saudita e Irak», dijo Ronny a través de su canal de YouTube.

Leer también: Asnawi loco en la liga tailandesa, Port FC destruye a Chonburi



Bung Ropan también mencionó que Ole compartió sus actividades de entrenamiento en Amsterdam a través de la historia de Instagram.

«Ayer, lo había subido en la historia de Instagram que comenzó a entrenar en uno de los campos en Amsterdam. Y antes de eso también sabíamos que Ole había contactado a nuestro entrenador en jefe del equipo nacional, Patrick Kluivert, que estaba listo para jugar en la cuarta ronda con nuestro equipo nacional.

Aunque la condición de Ole continúa mejorando, PSSI aún no ha dado una declaración oficial sobre las posibilidades del delantero. Se dice que Erick Thohir todavía está esperando informes detallados del equipo médico de Oxford United.

«Aunque el propio Sr. Erick Thohir no puede estar seguro. Esperará más desarrollos sobre OLE después de las operaciones posteriores. Esto debe ser oficial del equipo médico, el equipo de médicos que continúan monitoreando el desarrollo de OLE», explicó Bung Ropan.

Aun así, consideró la noticia del regreso de OLE practicando el seguimiento de una señal positiva. «El equipo médico de Oxford United, el club en este momento, continúa proporcionando información sobre el desarrollo de OLE. Cuando OLE ha comenzado a practicar para prepararse bien, por supuesto, en términos de recuperación, soy muy bueno para nosotros porque nos centraremos en la cuarta ronda», agregó.

Fósforo de determinación

Equipo nacional indonesio ahora entrando en la fase crucial. En tres días, Garuda jugará dos partidos que pueden determinar el destino de la Copa Mundial 2026 en los Estados Unidos, Canadá y México.

«Solo hay dos partidos en tres días para determinar el destino de nuestro equipo nacional si calificar para la Copa Mundial 2026. Así que esta es una gran apuesta para Patrick Kluivert, para que todos los jugadores luchen más tarde en la cuarta ronda», concluyó Bung Ropan.