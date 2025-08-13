El equipo nacional indonesio paga las regalías de la canción ‘Tanah Airku’, el duelo de Persib Bandung vs Manila Digger

Yakarta, Viva – Polémica sobre la proyección de la canción ‘Mi patria‘que a menudo son cantados por jugadores y seguidores después del partido Equipo nacional indonesio Conviértete en un lector cazado Viva Sport Durante todo el miércoles 13 de agosto de 2025.

Instituto Nacional de Gestión Colectiva (LMKN) y la Fundación Karya Cipta Indonesia (KCI) solicitaron que PSSI pague realeza Ley de derechos de autor.

También hay noticias sobre el partido Perseguidor Bandung contra Manila Digger en los playoffs de la Asia Liga de Campeones que se celebró en el estadio del API Gelora Bandung Lautan.

Estas son cinco de las noticias más populares en el canal de pelota y los deportes resumidos por Viva Round Up:

5. Shin Tae-yong: Estuve de acuerdo con el Pssi Ketum usando jugadores jóvenes en la Copa AFF, dijo que no hay necesidad de pensar en los resultados



El ex entrenador del equipo nacional indonesio Shin Tae-yong

Ex entrenador del equipo nacional indonesio, Shin Tae-yong, Desestimar la suposición de que el despido Desde el asiento del entrenador de Garuda fue causado por un fracaso en la Copa AFF 2024. Consideró la razón por la que no tenía sentido.

4. Admin X El equipo nacional indonesio fue invadido por los internautas después de ‘Nitip’ Jay Idzes a Sassuolo: ¡Pretencioso, min!



Jay Idzes se une oficialmente a Sassuolo

Cuenta administrativa X Equipo nacional indonesio oficial Cosechando el foco Después de dejar un comentario en la carga del club de la Serie A italiano, US Sassuolo, relacionado con el defensor del equipo nacional Jay Idzes.

En lugar de obtener apoyo, muchos internautas consideraron que el comentario era innecesario, incluso impresionado «hortera» para la cuenta oficial de un equipo nacional.

3. ¡Vida vital más! ¡Persib vs Manila Digger en el play-off de ACL 2, transmitido en 3 televisión nacional y transmisión en vivo!



Persib Bandung vs Manila Digger

Persib Bandung BakaL se sometió a un partido súper caliente Contra Manila Digger en la AFC Champions League 2 (ACL 2) Play-Offs Alias Asia Champions League 2. El duelo para determinar el destino de Maung Bandung se llevará a cabo en el estadio del API Gelora Bandung Lautan (GBLA), miércoles 13 de diciembre, 2025 a las 19.00 WIB.

2. Más popular: los Hilgers de Mees se unen a Crystal Palace, un precio fantástico del anillo de compromiso de Ronaldo



Defensor del Equipo Nacional Indonesio, Mees Hilgers

Noticias relacionadas del defensor del equipo nacional indonesio, Mees Hilgers Únete al club de la Premier League, Crystal Palace Siendo el lector Viva más destacado durante el martes 12 de agosto de 2025. Con respecto al defensor del equipo nacional de Indonesia, Mees Hilgers, se unió al club de la Premier League, Crystal Palace se convirtió en el lector Viva más destacado durante el martes 12 de agosto de 2025.

1. Se le pidió al equipo nacional indonesio que pagara las regalías de la canción ‘Tanah Airku’, el heredero de la Sra. Soed en realidad dio la bendición



El momento de los jugadores y seguidores del equipo nacional indonesio cantando mi tierra natal

Las regalías polémicas de las canciones se extendieron nuevamente después del Instituto Nacional de Gestión Colectiva (LMKN) y la Fundación Karya Cipta Indonesia (KCI) destacando la proyección de canciones nacionales En gran parte de eventos a escala, incluido el partido del equipo nacional de Indonesia.

Uno de los aspectos más destacados es la canción «Tanah Airku» creada por la Sra. Soed, que a menudo se reproduce después del partido del equipo nacional en el estadio.