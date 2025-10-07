El equipo nacional indonesio hará cualquier cosa para vencer a Arabia Saudita

Jeddah, Viva – Entrenador Equipo nacional indonesio Patrick Kluivert admitió que su equipo haría cualquier cosa en la cuarta ronda Calificación de la Copa Mundial 2026 Zona asiática para lograr la victoria para un boleto para calificar directamente para que las finales se jueguen en los Estados Unidos, Canadá y México el próximo año.

En esta ronda de clasificación, Indonesia se defenderá Equipo nacional de Arabia Saudita E Iraq en el Grupo B. Su primer partido se jugará en el King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, el jueves (9/10) a las 00.15 WIB.

«Consideramos este partido como una final, y haremos lo que sea necesario para obtener un resultado positivo, y tenemos la confianza de que saldremos fuertes», dijo Kluivert en una conferencia de prensa previa al partido, el martes.

El equipo de Garuda tiene una fuerza de 29 jugadores para los dos partidos de vida y muerte. Los jugadores que jugaban en la Super League de BRI se fueron a Jeddah la semana pasada, mientras que los que jugaban en el extranjero solo llegaron a principios de esta semana.

A pesar de que los jugadores que juegan en el extranjero, especialmente en Europa, son escasos, Kluivert no tiene ningún problema. La razón es que su equipo ha enfrentado situaciones como esta muchas veces.

«No tenemos ninguna preocupación por este partido. Y tengo plena confianza en mi equipo. Estamos acostumbrados a jugar en este tipo de atmósfera», dijo el entrenador holandés.

Mientras tanto, en el próximo partido, Indonesia sin duda estará sin Emil Audero, quien se desempeña bien con su club Cremonese en la Liga Italia esta temporada.

Emil no apareció contra Saudi e Iraq debido a una lesión que sufrió mientras defendía a Cremonese contra Como en la Liga Italia a fines del mes pasado.

Al comentar sobre la ausencia de Emil, Kluivert admitió que su equipo había perdido bastante. Sin embargo, no está demasiado preocupado porque el equipo de Garuda tiene otros cuatro porteros de calidad, como Maarten Paes, Nadeo Argawinata, Ernando Ari y Reza Arya.

«La ausencia del portero tiene un impacto. Sin embargo, tenemos el reemplazo correcto», dijo.

Después del partido contra Saudi, Indonesia jugará Irak el domingo (12/10) a las 02.30 Wib en King Abdullah Sport City.