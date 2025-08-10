VIVA – Equipo nacional Indonesia recibe un soplo de aire fresco del mercado de transferencias de verano 2025. Capitán del equipo de Garuda, Jay idzesfirmó oficialmente un contrato conjunto SassuoloClub de la Serie A italiana, para la temporada 2025/2026. Este movimiento no es solo un gran paso para la carrera del jugador, sino también una gran ventaja para el equipo rojo-blanco.

Jay Idzes previamente fortalecido Venezia por dos temporadas. Desafortunadamente, el club debe degradarse a la Serie B esta temporada.

La condición desencadenó especulaciones sobre el futuro de los idzes, hasta finalmente el sábado 9 de agosto de 2025 tanto Venezia como Sassuolo anunciaron oficialmente la transferencia del defensor de 25 años.

«Venezia FC anunció una transferencia permanente del defensor Jay Idzes a Sassuolo», dijo el anuncio en el sitio web oficial de Venezia.

Para Equipo nacional indonesioEsta transferencia proporciona beneficios estratégicos. Los idzes continuarán apareciendo al más alto nivel de fútbol italiano, manteniendo la calidad, el tempo del juego y su nivel competitivo: es importante para los jugadores de Pillar de Garuda.

Al jugar en la Serie A, Idzes enfrentará regularmente a los mejores atacantes del mundo, enriqueciendo su experiencia como líder en la línea de fondo del equipo nacional.

Venezia no olvidó agradecer a Idzes por su contribución. Este defensor nacido en holandés se convirtió en una parte importante de la promoción de Venezia a la Serie A la temporada pasada.

«Unirse al club antes de la temporada 2023/2024, el jugador de 25 años registró 66 apariciones y anotó 5 goles en la Serie B, la Serie A y Coppa Italia con Venezia, jugando un papel clave en la promoción del equipo a la casta más alta con tres goles que detuvo durante la temporada 2023/2024».

«Venezia FC expresó su más profunda gratitud a Jay por su compromiso, profesionalismo y entusiasmo por el club. Buena suerte, Jay», escribió el club.

Sassuolo dio la bienvenida a la presencia de Jay con entusiasmo. Este reclutamiento se considera una inversión a largo plazo para fortalecer su defensa.

«De todas las familias extendidas de Black and Green, ¡bienvenidos a Jay!» escribió la página oficial de Sassuolo.

Se sabe que Jay tiene un rendimiento estable en Italia, incluso cuando anotó dos goles para Venezia la temporada pasada, uno de ellos contra la Juventus.

Jay Idzes no es solo un jugador ordinario. Hizo su debut con el equipo nacional indonesio en marzo de 2024 e inmediatamente anotó cinco días después contra Vietnam. No llevó mucho tiempo, en septiembre de 2024, se convirtió oficialmente en el capitán del equipo nacional.

Ahora jugando en un club establecido en la Serie A, el potencial de Jay para continuar desarrollándose es muy abierto. Esta es ciertamente una gran ventaja para el equipo nacional indonesio en la preparación para eventos internacionales como la calificación de la Copa Mundial y la próxima Copa Asiática.