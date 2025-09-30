El equipo nacional indonesio fue atropellado nuevamente por malas noticias antes de los oponentes de Arabia Saudita e Irak

VIVA – Las tormentas lesionadas no han disminuido de Equipo nacional Indonesia. Esta vez fue el turno del defensor Sandy Walshquien cayó mientras defendía Buriram United En la Asia Elite Champions League.

Sandy cayó como titular contra el FC Seúl en el estadio de la Copa Mundial de Seúl, el martes 30 de septiembre de 2025. Sin embargo, se acercó el destino de Sial. Buriram fue derrotado 0-3, y Sandy tuvo que abandonar el campo más rápido.

El desastre ocurrió en el minuto 19. En una colisión con el jugador anfitrión, Sandy inmediatamente yacía dolor. No pudo continuar el partido y fue reemplazado por Stojkovic.

La situación es más complicada porque Equipo nacional indonesio se está preparando para enfrentar dos partidos cruciales en Calificación de la Copa Mundial 2026. No ha habido información oficial sobre el tipo de lesión de Sandy, pero la ausencia del defensor podría ser un gran golpe para Garuda.

Por otro lado, Shayne Pattynama también apareció en esta pelea. El jugador naturalizado noruego entró en reemplazo de Sasalak Haiprakhon, quien se lesionó primero.

La lesión de Sandy se suma a la longitud de la lista de problemas en el escuadrón de Patrick Kluivert. Anteriormente, dos porteros principales, Maarten Paes y Emil Audero, también fueron golpeados por lesiones mientras fortalecían sus respectivos clubes.

El equipo nacional de Indonesia está programado para enfrentar un partido de vida de por vida en la cuarta fase de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026. Arabia Saudita estaba esperando el 8 de octubre, seguida de Irak el 11 de octubre, en el King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah.