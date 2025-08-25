El equipo nacional indonesio debe ser un gran equipo, este es el primer plan de 100 días en PSSI

VIVA – Pssi anunció oficialmente la cita Alexander Zwiers Como el nuevo director técnico. Este anuncio fue transmitido por el presidente de PSSI, Erick Thohir, en una conferencia de prensa en Yakarta, el lunes 25 de agosto de 2025.

Leer también: La actitud del gerente del equipo nacional indonesio tan pronto como sepa que se enfrentará a Shin Tae-yong en la calificación de la Copa Asiática U-23



El hombre de los Países Bajos reemplazó a Indra Sjafri, quien previamente había sufrido sus deberes como una actuación de actuación (PLT) Director técnico de PSSI.

Como director técnico, Zwiers desempeñará un papel estratégico en la construcción de la base del fútbol indonesio. Está a cargo de compilar y llevar a cabo una visión a largo plazo Equipo nacional indonesio.

Leer también: Indonesia vs Kuwait National Team Match en Surabaya fue cancelado oficialmente



Otras tareas incluyen diseñar la filosofía del juego, supervisar el desarrollo de jugadores y entrenadores jóvenes, coordinar varios aspectos importantes, como equipos médicos y análisis de datos.

PSSI espera que Zwiers pueda traer cambios significativos en el sistema de entrenamiento de jugadores jóvenes. La esperanza, nacerá una nueva generación de futbolistas que pueden ser la columna vertebral del equipo nacional indonesio en el futuro.

Leer también: Perfil de Pratama Arhan, estrella del equipo nacional indonesio que demandó por el divorcio su esposa Azizah Salsha



A través de esta decisión, la Federación enfatizó su compromiso de acelerar el progreso del fútbol indonesio. Con el nuevo director técnico, PSSI quiere asegurarse de que cada paso de coaching funcione más estructurado, dirigido y de acuerdo con la hoja de ruta a largo plazo.

En una conferencia de prensa, Zwiers declaró que se creía que su orgullo ocupaba una posición estratégica en PSSI. Hizo hincapié en que los primeros 100 días se llenarían con análisis y evaluación de las fortalezas y debilidades del equipo nacional indonesio.

«Estoy muy seguro de que el éxito no es un factor individual, sino que es construido juntos por el estado y el club. Mi filosofía es que todos los jugadores necesitan unirse, ver la fuerza que tienen, ver lo que debe construirse», dijo Zwiers.

«En los primeros 100 días, quiero ver, analizar, observar cuál es la fuerza de Indonesia, lo que falta, lo que tenemos que mejorar. Creo que es lo más importante porque todos tenemos un objetivo, convirtiendo a Indonesia en un gran equipo», dijo.