El equipo nacional indonesio debe maximizar los juicios contra Taiwán y el Líbano

Yakarta, Viva – Ex entrenador Equipo nacional indonesio U-23 Rahmad Darmawan Pídale al equipo nacional indonesio que maximice los dos partidos correctos del Día de los partidos de la FIFA contra Equipo nacional de Taiwán Y Equipo nacional libanés En septiembre en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya.

Esto fue transmitido por el entrenador que se llama familiarmente el entrenador RD porque el equipo de Garuda jugará la cuarta ronda de clasificatorios de la Copa Mundial Asiática contra Arabia Saudita e Irak en octubre.

«Entonces, creo que ahora lo más importante es cómo maximizar estas dos pruebas para describir o simular realmente lo que hacemos aproximadamente en el partido más tarde que es muy importante», dijo el entrenador RD cuando los reporteros en Yakarta en Yakarta.

Estos dos partidos del día del partido de la FIFA se jugarán en Surabaya, contra Taiwán el 5 de septiembre y Líbano el 8 de septiembre.

Anteriormente, Indonesia lucharía contra Kuwait el 5 de septiembre, pero debido a que renunciaron, lo que fue nombrado como su sucesor era Taiwán.



Equipo nacional japonés vs equipo nacional indonesio Foto : Shohei Miyano/Kyodo News vía AP

Con respecto a los oponentes en la cuarta ronda, el entrenador RD siente que Indonesia tiene la oportunidad de clasificarse para la Copa Mundial 2026, con la condición de que mantengan sus juegos como ganar contra Bahrein y China en el estadio principal de Bung Karno, Yakarta.

En la cuarta ronda, el entrenador RD siente que Iraq será más difícil para Indonesia que en Arabia Saudita.

De las tres reuniones anteriores desde noviembre de 2023, Indonesia siempre ha perdido ante Irak. Las tres derrotas ocurrieron en la segunda ronda de la clasificación y la calificación para el grupo de la Copa Asiática 2023.

Mientras que el récord de la reunión contra Arabia Saudita, Indonesia, está invicta de dos partidos, con un empate y una victoria en la tercera ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026.

«Pero, lo mejor es que seguimos enfocados en nuestro juego, nuestro rendimiento. Y, frente a Irak, no es fácil», dijo Rahmad Darmawan.

«Pero estoy seguro de que el rendimiento de los jugadores se puede mantener. Como cuando contra China jugando aquí (Yakarta), cuando los oponentes Bahrein, se pueden mantener. Creo que no es posible que nos alejemos de esta fase», agregó. (Hormiga)