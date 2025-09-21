El equipo nacional indonesio debe estar atento, Arabia Saudita vive preparación loca

VIVA – Equipo nacional Arabia Saudita se prepara para enfrentar Equipo nacional indonesio De Calificación de la Copa Mundial 2026. Antes de enfrentarse con el equipo de Garuda, Green Falcons se sometió a una serie de pruebas competidoras contra equipos de los continentes estadounidenses y europeos.

Una vez que la tercera fase de los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática se completó el 10 de junio de 2025, Arabia Saudita se unió inmediatamente al evento de la Copa de Oro a partir del 16 de junio. En la fase grupal, son miembros de dos países del Caribe y un país norteamericano.

Los resultados son bastante diversos. El partido inaugural, Arabia Saudita ganó por poco 1-0 sobre Haití. Pero en el segundo partido, perdieron 0-1 ante los Estados Unidos. En el partido final de la fase grupal, Arabia Saudita dibujó 1-1 contra Trinidad y Tobago.

Estos resultados aún los llevan a calificar para los cuartos de final, aunque los pasos de Green Falcons se detuvieron después de perder 0-2 ante México.

No está satisfecho con la prueba de partido en Estados Unidos, Arabia Saudita usó el primer día de la FIFA en septiembre de 2025 para enfrentar a los equipos europeos. Como resultado, vencieron a Macedonia del Norte 2-1 y dibujaron 1-1 con la República Checa.

Esta serie de partidos de prueba de competencia se convirtió en parte de la cuidadosa preparación de Arabia Saudita para el equipo nacional de Indonesia en la primera jornada de la cuarta fase Calificación de la Copa Mundial 2026 Zona asiática, programada para el 8 de octubre de 2025.

Además de Indonesia y Arabia Saudita, el Grupo B también está lleno de Irak. El equipo de Garuda luchará contra Irak el 11 de octubre, mientras que Arabia Saudita se enfrentará a Irak hace tres días, 14 de octubre.

Cualquiera que salga como campeones grupales calificará automáticamente para la Copa Mundial 2026. Mientras que el corredor, debe continuar la lucha a la quinta fase, manteniendo sus posibilidades de ganar boletos a Qatar.