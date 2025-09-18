El equipo nacional indonesio cayó oficialmente, Malasia se disparó

VIVA – Equipo nacional Indonesia ha disminuido en el ranking en la clasificación FIFA Septiembre de 2025 Edición. En el lanzamiento oficial de la FIFA, jueves 18 de septiembre de 2025, el equipo de Garuda lanzó una tira al mundo 119, a pesar de que los puntos de Indonesia en realidad aumentaron en 3.39 puntos.

Leer también: ¿Estás listo mentalmente? El controvertido árbitro de China lidera el partido del equipo nacional de Iraq vs Indonesia en los clasificatorios de la Copa Mundial de 2026



Los puntos adicionales se obtuvieron de resultados positivos en la jornada de la FIFA en septiembre, cuando Indonesia derrocó a Taiwán y celebró un empate del Líbano. Sin embargo, la posición roja y blanca aún se hundía porque los otros dos países registraron un aumento significativo.

Gambia subió ocho clasificaciones después de agregar 24.57 puntos, mientras que Níger disparó cuatro posiciones gracias a 12.11 puntos adicionales. La situación hecha de Indonesia debe estar dispuesta a ser desplazada.

Leer también: Apoyado por el presidente de la FIFA para ser la menpora, esta es la respuesta de Erick Thohir



En la región del sudeste asiático, Tailandia sigue siendo un equipo con la clasificación más alta de la FIFA. El equipo de elefantes de guerra aumentó un rango al 101º lugar del mundo. Vietnam en realidad cayó al 114º, mientras que Malasia disparó dos escaleras al 123 después de ganar sobre Singapur y Palestina.

Mientras tanto, la posición superior del mundo está controlada por España. Por primera vez desde 2014, La Furia Roja se sentó en el ranking número uno de la FIFA. Francia llegó en segundo lugar, seguido de Argentina, que cayó dos clasificados a tercero.

Leer también: Splashy Netizen, Shayne Pattynama ‘Ayam-Ayamin’ Malasia Star Arif Aiman



El próximo ranking de la FIFA se publicará el 23 de octubre de 2025. Indonesia tiene la oportunidad de mejorar su posición al sumergir un gran partido contra Arabia Saudita (8 de octubre) e Iraq (11 de octubre) en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026.