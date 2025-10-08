El equipo nacional indonesio agudiza la ejecución de la pelota muerta contra Arabia Saudita

Jeddah, Viva – Entrenador Equipo nacional indonesio Patrick Kluivert dijo que su equipo agudizaría su ejecución de la pieza para vencer Equipo nacional de Arabia Saudita en el King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, el jueves (9/10) a las 00.15 Wib.

Leer también: El equipo nacional indonesio no puede tener miedo de Arabia Saudita, Kluivert: Si tienes miedo, eso significa …



«Tenemos que ejecutarlo bien», dijo Kluivert en una conferencia de prensa previa al partido en el King Abdullah Sport City Stadium, el martes.

En el primer partido de la cuarta ronda Calificación de la Copa Mundial 2026 En la zona asiática, Kluivert dijo que las piezas del set podrían ser un arma mortal para vencer a Arabia Saudita.

Leer también: Los medios británicos dudan que se considera de Arabia Saudita, Indonesia, tiene una forma de ganar nuevamente.



Dijo esto después de uno de los partidos del día del partido de la FIFA el mes pasado en Surabaya, a saber, contra Taiwán, su equipo pudo marcar un gol de esta manera.

En una victoria de seis goles sin respuesta, la mitad de los goles de Indonesia fueron anotados a través de piezas establecidas o piezas establecidas, comenzando con el primer gol de Jordi Amat, luego el segundo gol del gol de Chao Ming-Hsiu, y el gol final marcado por Sandy Walsh.

Leer también: Entradas del equipo del equipo nacional de Arabia Saudita vs Indonesia se agotó, los partidarios del hogar preparan TIFO especial



«El último juego anotamos dos o tres goles de las piezas de la set», dijo Kluivert.

Mientras tanto, el entrenador holandés dijo que las armas de la pelota muerta por sí solas no serían suficientes para vencer a los Halcones Verdes. Esto se debe a que el juego del equipo de Garuda debe ser perfecto en todos los aspectos.

«Mañana tenemos que ser afilados. Tenemos que ser afilados como un cuchillo, no solo en piezas establecidas. A lo largo del partido, 100 minutos, tienes que ser agudo», dijo.

Indonesia tiene un buen récord cuando se enfrenta a Arabia Saudita, después de ganar una victoria y un empate en los últimos dos partidos en la tercera ronda de las calificaciones de la Copa Mundial 2026 el año pasado.

La primera reunión terminó en un empate 1-1 en Jeddah, mientras que la segunda reunión que tuvo lugar en Yakarta terminó en la victoria con un puntaje de 2-0. (Hormiga)