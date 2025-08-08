El equipo nacional indonesio a menudo levanta el trofeo

Mientras, viva – Copa de independencia 2025 se llevará a cabo nuevamente en el estadio principal de Sumatra North, Medan, del 12 al 18 de agosto de 2025. Este torneo es parte de la preparación Equipo nacional indonesio U-17 que competirá en Copa del Mundo U 17 2025 en Qatar.

El equipo de Nova Arianto enfrentará una feroz competencia de otros tres países participantes: Tayikistán, Uzbekistán y Malí.

Este año se convirtió en la décima edición de la Copa de Independencia. Desde que se celebró por primera vez en 1985, el torneo se celebró para conmemorar el aniversario de la República de Indonesia a menudo presenta equipos fuertes de Asia, África, a Sudamérica.

Basado en registros históricos, el equipo nacional indonesio se convirtió en el equipo más exitoso en este evento con la incisión de tres títulos en 1987, 2000 y 2008.

La siguiente es una lista de campeones de la Copa de Independencia de la primera edición a 2008:

1985: Chile

1986: Argelia

1987: Indonesia

1988: China B

1990: Australia

1992: Malasia

1994: Tailandia

2000: Indonesia

2008: Indonesia

Este año, el equipo nacional U-17 tiene la oportunidad de agregar una colección de títulos mientras eleva la moral antes de la Copa Mundial Sub-17. Con el pleno apoyo de los seguidores en Medan, se espera que el equipo de Garuda Muda pueda repetir el éxito de los predecesores que han triunfado en este evento.