¡El equipo nacional de Tanjung Verde al borde de la historia, califica para la Copa del Mundo por primera vez!

Yakarta, Viva – Equipo nacional de Tanjung Verde (Cabo Verde) está en el umbral de una gran historia. Tienen la oportunidad de grabarse para calificar para las finales 2026 Copa del Mundo Por primera vez a lo largo de la historia del fútbol de las islas en África.

En el partido crucial de los clasificatorios de la Copa Mundial Africana 2026, Tanjung Verde derrocando con éxito a los gigantes africanos, Equipo nacional de Camerúncon un puntaje delgado de 1-0 el 9 de septiembre de 2025.

El único gol de la victoria fue anotado por Jovane Livramento en la primera ronda. Este resultado no solo es sorprendente, sino que también abre una gran oportunidad para Tanjung Verde hacia Estados Unidos, Canadá y México como el anfitrión de la Copa Mundial.

Esta victoria hace que Tanjung Verde sea firmemente en la parte superior de la clasificación del Grupo D con una ventaja de 4 puntos sobre Camerún. Al dejar solo dos partidos más, ahora son un gran favorito para ganar boletos automáticos para la Copa del Mundo.

Partidario

La atmósfera llena de euforia estalló inmediatamente después de que el árbitro explotó el largo silbato. Miles de partidarios de Tanjung Verde que empacaron el estadio se dispersaron en el campo, celebrando la victoria histórica. El humo de los flare, los vítores y el baile de la victoria son un espectáculo que ilustra cuán importantes son los resultados de esta lucha para el país con una población de alrededor de 600 mil personas.

El viaje de Tanjung Verde no ha terminado por completo. Todavía tienen que enfrentar los dos partidos restantes contra Libia y Eswatini. Los resultados positivos en uno de estos partidos son suficientes para garantizar sus pasos hacia la Copa Mundial 2026.

Potencial para ser debutante

Si realmente califica, Tanjung Verde registrará la historia como uno de los países debutantes en la Copa Mundial 2026. Esto también se suma a la lista de equipos africanos no tradicionales que comenzaron a mostrar sus dientes en el World Soccer Arena.

Ahora, toda la atención está en el escuadrón de cuidado de Bubista. ¿Pueden tallar la historia y volar la bandera de Tanjung Verde en la etapa de fútbol más grande del mundo?

Normización del Grupo D de la zona africana de clasificatorios de la Copa Mundial 2026