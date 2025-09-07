El equipo nacional de Paraguay se clasificó para la Copa Mundial, ¿cómo es que Raditya Dika inundó felicitaciones?

Yakarta, Viva – Equipo nacional de Paraguay finalmente confirmó el boleto para 2026 Copa del Mundo Después de un empate 0-0 contra Ecuador el jueves (4/9/2025) hora local. Estos resultados hacen que Paraguay vuelva a aparecer en el evento de fútbol más grande del mundo después de la última vez presente en 2010 en Sudáfrica.

Sin embargo, el centro de atención de los ciudadanos indonesios no es solo el éxito de Paraguay. El nombre del comediante y del autor Raditya Dika De repente, una avalancha de felicitaciones.

Similar Miguel Almiron

Esto comenzó con la carga de la cuenta de fútbol internacional @Brfootball que presentaba una foto de la estrella de Paraguay, Miguel Almiron. En la foto, Almiron sonrió ampliamente con una camiseta de color blanco rojo típico de Paraguay.

A primera vista, la cara de Almiron se considera muy similar a Raditya Dika. A partir de ahí, la columna de comentarios se llenó de felicitaciones dirigidas a Raditya Dika, como si hubiera logrado traer paraguay a la Copa Mundial.

Variedad de intermediarios de comentarios hilarantes

Los comentarios de algunos internautas en Instagram @Brfootball hacen que la atmósfera sea más animada.

«Felicidades @raditya_dika»

«Felicitaciones bg @raditya_dika»

«Bro @raditya_dika, felicidades por el avance»

«@raditya_dika es genial, hermano ???? Vamos bang @raditya_dika»

«¿Debería pak @erickthohir llamar a @raditya_dika … mira que puedes traer paraguay pildun»

«Kembaran bang @raditya_dika ya encontró uno, solo busca 5 más similares en el mundo»

Este fenómeno hizo que el nombre de Raditya Dika se había convertido en una pequeña tendencia entre los internautas indonesios, a pesar de que no tenía nada que ver con el fútbol paraguay.

Paraguay terminó 16 años de espera

Para el propio Paraguay, este avance es una historia importante porque tienen que esperar 16 años para volver a sentir la atmósfera de la Copa Mundial. La última vez, alcanzaron las fallas de cuartos en 2010 antes de perder ante España, lo que finalmente se convirtió en campeón.

Ahora, Paraguay volverá a intentar su suerte en la Copa Mundial 2026. Y para los internautas indonesios, el éxito también fue una broma debido a la similitud de Miguel Almiron con Raditya Dika.