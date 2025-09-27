El equipo nacional de Malasia fue oficialmente congelado por la FIFA debido a un escándalo de naturalización falsa?

VIVA – El fútbol mundial fue sacudido por un escándalo de presunta naturalización falsa por la Federación de Fútbol de Malasia (Familia). Eso es después FIFA Oficialmente anunció que había dado severas sanciones a FAM y siete jugadores de naturalización.

FAM y varios de estos jugadores violaron el artículo 22 del código disciplinario de la FIFA relacionado con la falsificación y el uso de documentos falsos. Entonces, ¿es el castigo de FIFA la congelación de las actividades del fútbol del país vecino, como lo experimenta Indonesia?

La FIFA en su lanzamiento oficial, Komdis FIFA decidió que la Asociación de Fútbol de Malasia (FAM) violó el Artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA. La FIFA dio una multa a Fam de CHF 350,000 o alrededor de Rp7.3 mil millones.

FIFA también sentenció a los siete jugadores Equipo nacional de Malasia En forma de prohibición de participar en todas las actividades relacionadas con el fútbol durante 12 meses, válido a partir de la fecha de la notificación de decisión, a saber, el viernes (9/26) por la noche. Los siete jugadores también fueron multados por CHF 2,000 o alrededor de Rp41.8 millones.

«Además, la cuestión de la viabilidad de los jugadores para fortalecer el equipo nacional de Malasia ha sido remitido por el Comité Disciplinario de la FIFA al Tribunal de Fútbol de la FIFA para nuevas medidas», escribió la FIFA.

«Fam y los jugadores involucrados han recibido una notificación oficial de la decisión del Comité Disciplinario de la FIFA hoy (9/26). De acuerdo con las disposiciones de la FDC, tienen diez días para pedir decisiones acompañadas de razones.

«Si se solicita, la decisión se publicará a través del sitio Legal.fifa.com. Esta decisión aún puede presentarse al Comité de Apelaciones de la FIFA», agregó la FIFA.

Relacionado con esto, la Federación de Fútbol de Malasia (FAM) declaró oficialmente apelar a la FIFA. Rechazan la acusación de falsificación de documentos

A través de los funcionarios presidenciales, Datuk Yusoff Mahadi declaró firmemente que la Federación no aceptaría la decisión así. Están listos para poner la resistencia al final.

«Usaremos todas las rutas legales disponibles para combatirlo», dijo Datuk Yusoff Mahadi en una declaración oficial.

La resistencia básica de la familia resultó ser muy fuerte. Se sienten inocentes por afirmar que ha cumplido con todos los requisitos solicitados desde el principio.

Yusoff Mahadi incluso hizo un reclamo muy sorprendente. Según él, la propia FIFA había dado la luz verde a los jugadores.

«La FIFA había verificado previamente la viabilidad de los jugadores y proporcionó una confirmación oficial de que eran elegibles para representar a Malasia», dijo Yusoff Mahadi.