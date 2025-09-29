El equipo nacional de Indonesia y los atletas de los Juegos SEA son una preocupación

Yakarta, Viva – Exactamente un año ya Verrell bramasta Realizar el mandato como miembro de la Comisión X RPD Rhode Island. En este período, el joven político de la facción Pan mostró un fuerte compromiso de luchar por las aspiraciones de la gente, especialmente en los campos de la educación, los jóvenes y deporte.

Los siguientes son 12 logros importantes que tienen éxito, lleva:

1. La lucha por el bienestar de los maestros y profesores honorarios Desde el principio, Verrell prestó gran atención al bienestar del personal docente. En octubre de 2024, expresó un aumento en las asignaciones honorarias de maestros, que finalmente fue realizado por el presidente. No parar allí, Verrell también destacó

Asignación profesional para el profesor que no ha sido desembolsado desde 2020.

«Alhamdulillah, nuestra lucha ha producido resultados para los maestros honorarios. Ahora, sus derechos han comenzado a cumplirse. Pero la lucha no se ha completado. Todavía hay profesores que no han recibido sus beneficios profesionales desde 2020. Me quedo con ellos, porque el bienestar de los educadores es la base de la calidad de nuestra educación», dijo Verrell.

2. Defensa de becas indonesias para Maju Batch 4

El tema de la educación también se vio en la lucha de Verrell para defender el destino del receptor del lote de la Beca Indonesia (BIM). Los receptores fueron amenazados con negligencia debido a las limitaciones burocráticas. Verrell evaluó que esto no debería suceder con la generación dorada de la nación.

«Los estudiantes receptores de BIM son los activos de la nación. El estado no debe dejarlos desplazarse solo por la administración. Continuaré protegiendo para que sus derechos estén garantizados y puedan concentrarse en lograrlo», dijo.

3. Aspiraciones de atletas Juegos SEA Dan paralímpico

En una audiencia con Juegos SEA y atletas paralímpicos, Verrell recibió muchas quejas, comenzando por el nombramiento de nombramiento como ASN que no se mantuvo, retrasos salariales, al caso de expulsión de atletas paralímpicos de Mess.

«Son nuestros héroes deportivos. Atletas inapropiados que hacen que la nación sea orgullosa de ser tratada así. Guardaré las promesas como demoras salariales, a las instalaciones apropiadas para ellos», dijo Verrell.

4. Apoyo para mejorar la calidad del fútbol indonesio

En una solicitud de consideración para dar ciudadanía para varios jugadores naturalizados, Verrell Bramasta transmitió pleno apoyo para esta política. Consideró que la naturalización había hecho una contribución positiva para aumentar la competitividad. Equipo nacional indonesio a nivel internacional.

«Naturalización Esta vez mucho éxito que tiene un buen impacto en el fútbol indonesio. Aun así, el desarrollo de los atletas locales sigue siendo una prioridad que debe mantenerse», dijo Verrell cuando se entrevistó en el Edificio del Parlamento Indonesio, Senayan, Yakarta, miércoles (06/11/2024).

Hizo hincapié en que la naturalización no es mala siempre que permanezca equilibrada con el fomento de los atletas nacionales.

«En la medida de lo posible, estamos buscando atletas que existan en el país. La naturalización debe ser una distribución adicional, no un atajo que olvide el potencial de los hijos de la nación», dijo.

5. Atención para deportes no olímpicos

El compromiso de Verrell Bramasta con el mundo del deporte no solo se limita a ramas o olímpicos populares. Recibió una audiencia de Andi Jerni, un atleta nacional de kickboxing, que expresó disturbios sobre la falta de atención del gobierno a la rama deportiva no olímpica.

En esa ocasión, Verrell enfatizó que todos los atletas tenían derecho al mismo apoyo y oportunidad del estado.

«Es importante que el gobierno preste la misma atención a todos los deportes, incluidos aquellos que aún no están incluidos en el programa olímpico. También hacen que el nombre de la nación y luchen con un sacrificio total», dijo Verrell.

6. Fomentar el aumento en el Índice de Innovación Global 2029

Verrell también presta atención al sector de la investigación y la tecnología. Empujó a Brin para que Indonesia pudiera ingresar al índice de innovación global Big 50 en 2029.

«Nuestros científicos no solo deben ser oficiales administrativos. Deben ser el creador de la innovación. Necesitamos simplificar la burocracia, fortalecer la investigación y desarrollar inteligencia artificial», dijo.

7. Audiencias con organizaciones de estudiantes de estudiante

A través de la facción Pan, Verrell asistió a una audiencia con varias organizaciones estudiantiles como HMI, Kammi, GMKI y PMII. Esta reunión discutió temas importantes, como respuestas a las demandas de 17+8 y al manejo de la violencia basada en el género y la participación de las mujeres en la política.

«La participación de las mujeres en la política y la política pública no es una opción, sino imprescindible. Yo y la facción Pan estamos comprometidos a abrir espacio para que las mujeres desempeñen un papel activo», dijo Verrell.

8. Confirmado como el embajador marítimo de la Marina

En 2025, Verrell fue confirmado como el embajador marítimo de la Marina por el Pangkoarmada indonesio, Laksdya tni Dr. Denih Hendrata. Este papel está en su formación para aumentar la conciencia marítima nacional.

«El mar es el futuro de la nación. Como embajador marítimo, quiero ser un puente entre la Armada y la comunidad, de modo que la generación más joven ama y construye la gloria marítima de Indonesia», dijo.

9. Visitas específicas a NTB: MotoGP 2025 y Pon XXII 2028

Durante una visita específica a NTB, Verrell destacó la preparación de la International MotoGP Mandalika 2025 y Pon XXII 2028. Hizo hincapié en la mitigación de incidentes, estrategias de venta de boletos y aceleración de pagos digitales.

«Mandalika es un ícono de los deportes mundiales de turismo. Si hay un incidente, la reputación de Indonesia puede ser destruida. Por lo tanto, el plan de contingencia debe ser maduro. Para el marketing de boletos, no solo depende de los medios convencionales. Las redes sociales son la fortaleza de las cinco naciones.

10. Soporte para atletas de discapacidad en Karawang

En septiembre de 2025, Verrell asistió al divertido paralímpico en Karawang, que fue seguido por un atleta por discapacidad de varios deportes. Incluso participó en los partidos de tenis de mesa y el voleibol.

«Todos los atletas, incluidos los atletas de discapacidad, deben obtener los mismos derechos. Quiero demostrar que la atención del gobierno para ellos no son solo palabras», dijo.

11. Diplomacia de los jóvenes: desde Bangkok hasta Bandung, Suara Indonesia para la Asociación Social y Palestina

Como miembro del parlamento indonesio BKSAP, Verrell Bramasta expresó activamente problemas globales, comenzando desde la unidad social en la era digital en el Foro Parlamentario en Bangkok, para absorber las aspiraciones de los ciudadanos indonesios en Egipto sobre la educación básica. Su participación también fue vista en la Conferencia Juvenil de Indonesia para Gaza-Palestine en Bandung, parte del 70 aniversario de la Conferencia Asiática-Africana.

«Estamos presentes como la voz de la sociedad indonesia en el ámbito mundial que fomenta los valores humanos. La presencia de jóvenes aquí demuestra que tenemos poder colectivo para fomentar el cambio», dijo Verrell.

Afirmó que el apoyo de Indonesia a la independencia palestina era el mandato de la Constitución de oponerse a todas las formas de colonialismo.

12. Verrell Bramasta fomenta a los artistas tradicionales de alfabetización digital en la era moderna

Durante el período de recreo en Purwakarta, Karawang y Bekasi, Verrell Bramasta distribuyó ayuda por valor de Rp100 millones a artistas y MIPYME basados ​​en la cultura local. Dijo que la cultura no es solo una herencia del pasado, sino que se le debe dar espacio para crecer, adaptarse y estar presente en la era digital. Alentó a los artistas tradicionales a comenzar a adoptar tecnología, utilizando las redes sociales y la documentación digital.

Para que su trabajo pueda llegar a la joven generación de alfabetización digital.

«La cultura es nuestra fortaleza. Debe mantenerse y recibir espacio para adaptarse en la era digital», dijo Verrell.

En 12 meses de su viaje en Senayan, Verrell Bramasta demostró que la política podría ser coloreada por jóvenes entusiasmo, empatía y trabajo real. Su lucha en los campos de la educación, la investigación, los deportes, la igualdad de género y el marítimo demuestran que la representación de los jóvenes en el parlamento tiene un impacto real en la nación.