El equipo nacional de Indonesia estaba mamaminking, Taiwán fue vencido 4 goles en la primera ronda

VIVA – Equipo nacional Indonesia se desempeñó violentamente cuando se enfrentó a Taiwán en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya, el viernes por la noche 5 de septiembre de 2025. Hasta que terminó la primera mitad, Equipo nacional indonesio 4-0 plomo.

Reloj de marc Y Eliano Reijnders En dos nuevos nombres que registraron goles después de que Jordi Amat y Ramadhan Sananta abrieron el marcador.

El primer gol llegó muy rápido. Jordi tuvo mucho éxito para darle la pelota desde la esquina de la esquina en el cuarto minuto. No hace mucho, Ramadhan Sananta duplicó la ventaja a través del caos frente al gol de Taiwán.

Indonesia es cada vez más segura. En el minuto 33, Marc Klok disparó con fuerza desde fuera del cuadro de penalización. A partir de la acción de Egy Maulana Vikri, quien vio el espacio vacío, su bola de sodoran fue recibida con un klok con una patada de larga distancia. La pelota rodó al polo lejano sin ser detenido por el portero de Taiwán.

Solo cinco minutos después, fue el turno de Eliano Reijnders para animar a la fiesta. El defensor multipropósito continuó con éxito el cebo de Yakob Sayuri desde el lado izquierdo.

Esta ventaja de 4-0 hace que Indonesia sea más segura mirando la próxima pelea en la jornada de la FIFA. Después de Taiwán, Garuda se enfrentará al Líbano el lunes 8 de septiembre de 2025.