VIVA – El equipo nacional indonesio de la sucursal de ES Hockey recibió nuevas fortalezas adicionales. Cuatro atleta Origen Rusia, a saber, Evgenii Nurislamov, Savelii Molchanov, Artem Bezrukov y Adel Khabibullin, se convirtieron oficialmente en ciudadanos indonesios (WNI) a través de mecanismos de naturalización.

El proceso de tomar juramentos y leales promesas de ciudadanía fue dirigido directamente por el Ministerio de Derecho y Derechos Humanos de Indonesia (Kemenkumham). Con este nuevo estatus, los cuatro atletas fortalecerán el rojo y el blanco en varios eventos internacionales.

El Director General de Administración General de Derecho (Ditjen Ahu) del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos, Widodo, enfatizó que esta naturalización no era solo una formalidad.

«Este impulso no se trata solo de cambiar el estado de la ciudadanía, sino también sobre grandes esperanzas e ideales para construir el progreso de Indonesia y continuar luchando por los logros para la nación que amamos», dijo Widodo en Yakarta, domingo 31 de agosto de 2025.

La naturalización del hockey sobre hielo es diferente del fútbol

Widodo explicó que el mecanismo de naturalización del atleta había sido regulado en la ley número 12 de 2006 con respecto a la ciudadanía de la República de Indonesia. Este proceso es diferente del fútbol que sigue a los estatutos de la FIFA, donde los jugadores naturalizados deben tener un linaje de padres o abuelos.

«Hay regulaciones y leyes que rigen la naturalización, por lo que la naturalización no es solo un cambio en el estado de ciudadanía», explicó Widodo.

Este proceso de naturalización, continuo Widodo, involucró una colaboración intermedia y institucional, incluida la Secretaría del Ministerio de Estado, el Ministerio de Jóvenes y Deportes, y la Federación de Hockey de ES Indonesia (FHEI). Los atletas también deben someterse a una etapa de reunión con el DPR para considerar antes de prestar juramento.

«Si en el DPR, el gobierno solicita consideración para que los atletas sean asistidos y este es un proceso de seguimiento antes del juramento de promesas leales por parte del Ministerio de Derecho.

Enfocar Juegos SEA 2025 Tailandia

Estos cuatro nuevos atletas se unirán al escuadrón Equipo nacional de hockey sobre hielo indonesio que se proyecta que aparezca en Juegos de mar 2025 Bangkok, Tailandia.

Esta naturalización también es un registro histórico, porque esta es la primera vez que se lleva a cabo para la rama de hockey sobre hielo en Indonesia. Anteriormente, más naturalizado ocurrió en fútbol y baloncesto.

«Esta es la primera naturalización para la rama de hockey sobre hielo preparada por el gobierno. La agenda del Sea Games, los Juegos de Invierno Asiáticos, la División del Campeonato Mundial IIHF y otras agendas deportivas internacionales en la sucursal de ES Hockey», dijo Widodo.

Además, enfatizó que con el arduo trabajo y el apoyo de todas las partes, Indonesia podría ser uno de los poder del hockey sobre hielo en Asia.

«El Menkum ha dado instrucciones para apoyar y acelerar todos los procesos de naturalización que tienen intereses de rendimiento nacional y orgullo nacional, por supuesto, con las disposiciones de las leyes y regulaciones en el campo de la ciudadanía», concluyó.