El equipo nacional de Barcelona vs español aún continúa

VIVA – tensión entre Barcelona Y Equipo nacional español no se reduce. Esta vez, fue el turno de la leyenda del fútbol español, Santiago Canizares, quien abrió su voz para defender a La Roja después de ser atacado por las críticas del entrenador de Barcelona, Hansi Flick.

Flick acusó anteriormente a la Federación de Fútbol Español (RFEF) de no poder mantener la condición Lamine Yamal. El extremo joven de 18 años sufrió una lesión pélvica después de fortalecer a España en la victoria sobre Bulgaria y Türkiye en el descanso internacional en septiembre pasado.

Como resultado de la lesión, Yamal tuvo que estar ausente cuando Barcelona ganó 6-0 arriba Valencia el domingo (14/09). Pero Canizares consideró que la acusación de Flick contra el equipo nacional español no está basado.

El ex portero del Real Madrid y Valencia dijo que la lesión de Yamal se debió precisamente a la actividad excesiva del jugador fuera del campo, no por la carga del equipo nacional.

«Pasas nueve días con el equipo nacional, el trabajo, se atasco en los hoteles, viajan y juegan dos partidos. El punto es cuando vienes, tú [harusnya] descansar. Estas cosas deben ser aprendidas. ESPN no se trata simplemente de ganar dinero, hacer anuncios «, dijo Canizares.

Los comentarios de Canizares se refieren a la agenda de Yamal, que todavía tenía tiempo para lanzar zapatos de edición especial mientras tomaba fotos publicitarias al margen del descanso internacional.

«Juan Gómez Juanito, quien es mi entrenador en Mérida, nos regañará a todos si nos ve ocupado el día del partido. Él nos dirá que descansemos, nos acostarán, porque el partido es esta tarde.» No quiero que nadie esté aquí en la recepción del hotel. Quiero que descansemos ‘», dijo Canizares.

Además, Canizares recordó la importancia de un equilibrio entre el esfuerzo y el descanso, especialmente para los jugadores jóvenes como Yamal.

«Los jugadores deben tener un equilibrio entre el descanso y el esfuerzo. Tienen un horario muy concurrido. Regresa de este viaje y comienza a grabar publicidad. Estas son cosas que los jugadores jóvenes tienen que aprender. Al final, todavía tiene 18 años. Tampoco sabe todo», agregó