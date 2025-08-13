El equipo nacional de administración x indonesia fue invadido por los internautas después de ‘Nitip’ Jay Idzes a Sassuolo: Pretentious Cool, Min!

Yakarta, Viva – Cuenta de administración incógnita oficial Equipo nacional indonesio Costrando el foco de atención después de dejar comentarios en el club italiano de la Serie A Subiendo, EE. UU. Sassuolorelacionado con el defensor del equipo nacional, Jay idzes.

En la carga de Sassuolo el 9 de agosto de 2025, que presentó algunas de las primeras fotos de idzes en uniformes negros verdes, el administrador del equipo nacional indonesio escribió:

«Por favor, cuide bien a nuestro capitán. ????»

Este comentario, que se compartió el 11 de agosto de 2025 a las 07.31 WIB y se vio más de 316 mil veces, desencadenó de repente una variedad de reacciones. En lugar de cosechar apoyo, muchos intermediario Evaluar el comentario no es necesario, incluso impresionado «hortera» para la cuenta oficial de un equipo nacional.

«Asik Lu Min. Enfriar en sí mismoYo «, escribió un ciudadano.

«Dígale al club que cuide a nuestros jugadores, solo cuidará a Romeny.«Se burló de otra cuenta, aludiendo al caso de la lesión del delantero naturalizado.

Varios comentarios recordaron que Sassuolo fue la parte que pagó la transferencia de Jay Idzes, dijo que alcanzó los 8 millones de euros, con un salario de alrededor de Rp200 mil millones por año y un contrato de cuatro años, para que el club definitivamente mantuviera sus activos bien.

«ISe paga al club, min. Ese es el jugador que ahora les pertenece, no pertenecer al equipo nacional. Cuando se usamos para el equipo nacional que tomamos prestado, debemos cuidarlo. No vuelvas de un lado a otro,«Escribió otro intervalo.

De hecho, algunos se comparan con otros países.

«Cuentas del equipo nacional turco ¿Alguna vez ha estado en Madrid para decir que cuida a Arda? Administrador básico t- l pegajoso«Criticó una cuenta.

No unos pocos que arrastraron problemas políticos, acusando a la agenda del torneo doméstico como causa de la lesión de Romeny Ole.

«Debido al presidente, tienes un trofeo entre RT solo para encontrar el sonido de 2029, Ole me lesioné hasta que no pude jugar en la ronda 4. Finge ser divertido.«Escribió un comentario picante.

Hasta ahora, no ha habido una respuesta oficial de PSSI o el administrador de la cuenta del Equipo Nacional X de Indonesia con respecto a esta controversia. Mientras Jay Idzes mismo está comenzando su nuevo viaje en la Serie A, después de mudarse de Venezia a Sassuolo en la ventana de transferencia de verano de 2025.