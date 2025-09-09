El equipo inter-ministerio visita áreas afectadas por desastres en la región de Tharali de Uttarakhand







Un equipo inter ministerio del gobierno visitó el lunes el Región de Thalali del distrito de Chamoli para evaluar el daño causado por el reciente desastre. La delegación llevó a cabo encuestas aéreas y terrestres de las áreas afectadas para obtener una imagen integral de la situación. La inspección aérea cubrió aldeas como Chepado, Kotdeep, Radibagad, Mopata en el bloque de Dewal y Nandnagar, dijo la declaración de CMO.

El equipo, dirigido por el director Dr. Virendra Singh, viajó por carretera para inspeccionar las ubicaciones dañadas en el terreno e interactuar con las autoridades locales en la escala de destrucción. El Dr. Virendra Singh dijo que el objetivo principal de la visita era evaluar el alcance real del impacto del desastre. Agregó que, según el informe que se presentará al Gobierno de la India, pronto se formularán los planes de ayuda y reconstrucción necesarios. El informe proporcionará pasos concretos para la rehabilitación de las familias afectadas, la restauración de la infraestructura esencial y la implementación de medidas de seguridad a largo plazo.

En una reunión organizada en el Centro de Ayuda de Kulsari, Distrito de Chamoli El magistrado Sandeep Tiwari presentó una evaluación detallada del departamento de las pérdidas a través de una presentación de PPT. Informó específicamente al equipo sobre deslizamientos de tierra que ocurren detrás de las áreas residenciales en el mercado de Chepado y otras regiones afectadas por los desastres.

El magistrado del distrito explicó que las lluvias continuas y los deslizamientos de tierra han causado daños extensos a las carreteras, puentes, edificios, esquemas de agua potable, infraestructura de electricidad y agricultura. Informó al equipo que la pérdida estimada de los activos departamentales es de alrededor de Rs 115 millones de rupias. También destacó el hundimiento de tierras en curso en el pueblo de Palla de Joshimath Block y en Nandnagar, donde la actividad de hundimiento continúa intensificándose.

El equipo apreció la rápida respuesta del administración localLa policía, NDRF y otras agencias en la gestión de operaciones de ayuda y rescate de desastres. También revisaron los esfuerzos de rehabilitación en curso, incluida la asistencia brindada a las familias afectadas, la disponibilidad de raciones e instalaciones médicas, acuerdos para refugios temporales y medidas que se están tomando para restaurar la conectividad de la carretera lo antes posible. (Ani)

