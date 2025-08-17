El equipo indonesio de Paskibraka se unió para llevar a cabo la disminución del rojo y el blanco en el Palacio de Merdeka

Yakarta, Viva -Jakarta, Viva, después de la solemnidad de la ceremonia de conmemoración durante los segundos de la proclamación en la mañana, el ambiente del patio del Palacio Merdeka, Yakarta, nuevamente se llenó de emoción y orgullo el domingo por la tarde, 17 de agosto de 2025.

El momento histórico estuvo presente a través de la ceremonia de reducción de la bandera estatal roja y blanca dirigida por el equipo de la bandera de Pusaka (Paskibraka) «United Indonesia».

Una tarea importante como portador de bandeja roja y blanca se da a Aliah Sakira, un estudiante de Sma Negeri 14 Makassar del sur de Sulawesi. Las reservas del portador de la bandeja fueron confiados a Sultana Najwa, una estudiante de Sman 82 South Yakarta de Dki Yakarta.



La ceremonia de disminución de rojo y blanco en el palacio de Merdeka

En la procesión de esa tarde, yo Kadek Mentor Sad Ananta Wicaksana de la provincia de Bali actuó como comandante del Grupo 8, mientras que Hilton Pratama Mantong de West Sulawesi estaba celebrando la tarea de la bandera. La posición de corte de la bandera fue dirigida por Muhammad Ghaalib al Ghifari de la provincia de Lampung. Mientras que el comandante del Grupo 17 fue llevado a cabo por Adinata Kurniawan Harahap, un estudiante de North Sumatra.

Mientras tanto, el comandante de la ceremonia de reducción de la bandera del estado rojo y blanco fue confiado al coronel PNB Sonar Adi Wibowo, con el Capitán Inf Xandy Dharwika Hutagaol como comandante de la compañía Paskibraka Company.

La aparición del equipo de Paskibraka «Indonesia United» se convirtió en un fuerte símbolo del espíritu de la unidad nacional. Los representantes de la generación más joven de varias provincias muestran su dedicación y orgullo de llevar a cabo el mandato del estado.

Ceremonia Disminución del rojo y el blanco También cerró la serie principal de conmemoración del 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia en el Palacio Merdeka.