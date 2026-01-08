El equipo indonesio de deportes electrónicos aparecerá en el Campeonato Regional CrossFire del Sudeste Asiático, premio de 1.100 millones de IDR

VIVA -Tim deportes electrónicos Indonesia está lista para lucirse en la fase regional Fuego cruzado: Campeonato de Leyendas (CFLC) 2025-2026. Dos representantes rojiblancos, EVOS y PRMX, competirán con los mejores equipos del Sudeste Asiático por un premio total de 70.000 dólares o alrededor de 1.100 millones de IDR.

CFLC 2025–2026 es un evento prestigioso porque es el primer campeonato regional de CrossFire: Legends desde que el juego móvil FPS se lanzó oficialmente en el sudeste asiático en diciembre de 2025. Este torneo también coronará al primer campeón de CrossFire: Legends en la región del sudeste asiático, y el partido final se llevará a cabo el 8 de febrero de 2026.

El camino de la selección indonesia hacia la fase regional no es fácil. La competición comenzó con los Clasificatorios Abiertos de la CFLC del 20 al 23 de noviembre de 2025, a los que asistieron cientos de equipos de varios países. EVOS y PRMX lograron parecer consistentes hasta que avanzaron a las Clasificatorias Nacionales, luego aseguraron boletos a la ronda regional después de pasar una dura competencia en las Finales de las Clasificatorias Nacionales en diciembre pasado.

El entusiasmo del público indonesio por CrossFire: Legends es bastante alto. La final nacional, que se celebró online, fue presenciada por decenas de miles de espectadores, lo que demuestra el enorme apoyo de la comunidad. deportes electrónicos Indonesia hacia sus orgullosos equipos.

En la fase del Grupo CFLC que tendrá lugar del 7 de enero al 1 de febrero de 2026, EVOS y PRMX se enfrentarán a duros oponentes de Filipinas, Tailandia, Malasia y Vietnam. Los variados sistemas de partidos, desde Mejor de uno (BO1), Mejor de tres (BO3) hasta Mejor de cinco (BO5), requieren coherencia y una estrategia madura por parte de los representantes de Indonesia.

Además de aspirar a conseguir billetes para las semifinales y la gran final, EVOS y PRMX también tienen grandes ambiciones de enorgullecer a Indonesia a nivel del sudeste asiático. El premio total para la fase regional alcanzó más de 45.500 dólares estadounidenses o alrededor de Rp. 761 millones, lo que supone una motivación adicional en esta reñida competencia.

El pico del torneo tendrá lugar en las semifinales de la CFLC, el 7 de febrero de 2026, antes de cerrar con la gran final de la CFLC un día después. Aquí es donde se abre la oportunidad para que el equipo de deportes electrónicos de Indonesia haga historia en CrossFire: Legends Southeast Asia.

Con experiencia, una gran base de fanáticos y un ecosistema de deportes electrónicos que continúa creciendo, Indonesia se ha posicionado una vez más como una de las principales fuerzas en el ámbito competitivo regional del Sudeste Asiático.