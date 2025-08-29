El equipo ‘Elegido’ estableció una serie animada bíblica en Amazon

Video de Amazon Prime está expandiendo sus ofertas de programación cristiana una vez más con un pedido en serie para la comedia de aventura animada «El elegido Aventuras «.

Prime Video ha ordenado 14 episodios de 11 minutos de la serie, coproducido por Amazon MGM Studios y 5 y 2 Studios, el último de los cuales produce la exitosa serie «The Eleged». La serie se estrenará en videos principales en los Estados Unidos e internacionalmente en el Reino Unido, América Latina, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y África subrahariana.

Según el Logline oficial para «Las aventuras elegidas«El programa» sigue a Abby, de nueve años, y su mejor amigo Joshua mientras navegan por la vida en la antigua ciudad de Capernaum. Cuando los niños se encuentran con un sabio artesano y maestro, Jesús de Nazaret, él les ayuda a cambiar la forma en que ven el mundo, y ayudan a difundir su influencia por todas partes (entre el set de 7 a 12 años). ¿Y mencionamos que ella tiene una oveja que habla?

Las aventuras elegidas protagonizan a Paul Walter Hauser como ovejas, Yvonne Orji como Pigeon, Romy Fay como Abby, Jude Zarzaur como Joshua, Danny Nucci como Abba y Zehra Fazal como Eema.

Other recurring and guest voice cast members include: “The Chosen” star Jonathan Roumie as Jesus, Jordin Sparks as Fish, Paras Patel as Matthew, Elizabeth Tabish as Mary, Noah James as Andrew, Joey Vahedi as Thomas, George H. Xanthis as John, Yasmine Al-Bustami as Ramah, Brandon Potter as Quintus, Banks Pierce as Hilarius Maximus, and Julian Grant como Cyrius Maximus.

Ryan Swanson se desempeña como escritor, productor ejecutivo y showrunner. Dallas Jenkins Ejecutivo produce bajo el banner de 5 y 2 Studios. Chris Juen, Chad Gundersen, Keith Alcorn, Kellen Erskine y Derral Eves también sirven como productores ejecutivos, junto con la productora Erin Elizabeth Gardner y la coproductora Myesha Gosselin.

El programa se encuentra en el acuerdo multifacético de Jenkins y 5 & 2 con Amazon MGM Studios, que se anunció en febrero junto con la adquisición de Amazon de los derechos de transmisión exclusivos de EE. UU. Y un lanzamiento teatral de nuevas entregas de «The Chosen». 5 y 2 también obtuvo recientemente una luz verde para la serie «Joseph de Egipto» en Prime Video.

Las noticias de la orden de la serie animada se producen el mismo día en que Amazon anunció la fecha de lanzamiento para el Oferta de suscripción del proyecto Wonder en Prime Video. El lanzamiento coincide con el estreno de la segunda temporada de la serie bíblica «House of David», producida por Wonder Project.