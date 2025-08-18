El equipo de VFX de Profecy logró la secuencia de la tormenta de hielo y regresó a Arrakis

Profecía de dunasEl final de la temporada de la temporada ve a Valya (Jessica Barden) atrapada en una pesadilla escalofriante. Ella está en un lago congelado, luchando contra vientos feroces y una tormenta de nieve implacable. En la escena, se encuentra tratando de salvar a su hermano Griffin de ahogarse en un agujero de hielo.

El entorno duro refleja su tormento y emociones internas. Mientras se arrastra sobre él, la nieve negra cae y el lago comienza a romperse.

En cuanto al set, había una representación plana de un campo de hielo, pero eso no les dio a los supervisores VFX una sensación de profundidad y valor. Su desafío era que la escena debía sentirse como hielo. También era importante que no estuvieran haciendo efecto por el bien del efecto, y todo lo necesario para vender la historia.

El productor de efectos visuales, Terron Pratt, explica: «Hacemos la transición entre la nieve en blanco y negro. Que la nieve negra es un elemento del componente del virus que estábamos viendo anteriormente en el Episodio 5 cuando la hermana Nazir (Karima McAdams) está pasando por este momento en el que está tratando de luchar contra el virus, y estamos viendo una representación visual de ese virus en esos cubos huecos donde el virus está revisando. Esto es una representación más acertada de eso, una forma más acertitaria.

A medida que los copos de nieve negros caen, metafóricamente, el virus está adelantando a Valya, pero empuja hacia atrás y la nieve blanca comienza a llegar. Pratt dice: «Todos estos componentes son parte de la historia y agregan una capa de detalle».

La narración de efectos visuales se unió durante la publicación.

Tan intenso como fue la tormenta de nieve y la secuencia con Valya en el lago, el supervisor de efectos visuales Michael Enríquez señala, nunca quisieron llamar la atención sobre los efectos visuales. «Si te sacan, si estás afectado, no estamos haciendo nuestro trabajo». Continúa: «La escena de la nieve y la lago de hielo que era todo fondo, apoya lo que está sucediendo, pero se trata del diálogo y los momentos que estamos experimentando allí. Por lo tanto, no pudo tomar el centro del escenario».

El otro desafío fue integrar los elementos fantásticos de la historia ya que «Dune» se establece 10,000 años en el futuro. Pratt dice: «Las cosas se sentirán diferentes y se verán diferentes. No lo sabemos. Ni siquiera podemos imaginar cómo será esa vida. Pero al mismo tiempo, tenemos que utilizar los efectos que se basan en la realidad para que el espectador aún pueda entender lo que está sucediendo».

La construcción de la nieve comenzó con el departamento de arte con conceptos. El diseñador de producción Tom Meyer sentó las bases para lo que ese tono debía ser y sentirse. A partir de ahí, comenzaron a trabajar en el desarrollo de los entornos y la marcación en los detalles; Necesitaban que la nieve caería más rápido, o necesitaban saber cuándo agregar la nieve negra y oscurecer el entorno para reflejar la agitación de Valya.

La toma final de las secuencias atrae a Valya a Arrakis, y las imágenes cambian de hielo a las dunas de arena cálida familiar de Arrakis.

«Image Engine en realidad hizo un arte conceptual de una transición entre ese entorno nevado y las dunas de Arrakis», dice Pratt. «No era la historia que necesariamente íbamos a contar. Íbamos a cortar a la visión de Valya de la mente de Desmond y visualmente, era tan increíble obra de arte que tenía sentido incorporar eso en esa última toma».

Él continúa: «A medida que todo el entorno se calienta, se puede ver que la arena se acerca. Estamos obteniendo esa transición suave al entorno de Arkis, y luego cortamos su visión».

Su desafío era acertar el flujo. «No se sentía bien cortar una paleta de colores cálidas cuando ya estábamos muy geniales. Se sentía discordante», dice Enríquez.

Sin embargo, trabajaron estrechamente con Image Engine VFX en Canadá para ayudar con la transición. «Afortunadamente, la forma en que lo abordaron, fue relativamente fácil modernizar los componentes de Arrakis a los disparos de nieve».

Mira el video a continuación.