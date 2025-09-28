El equipo de transformación de Polri no es un partido

Yakarta, Viva – Analista político Boni Hargens afirmó que el público no debería ser anestesiado por la agitación política después del incidente de agosto de 2025. Según él, la institución Polri En la era del general Listyo Sigit Prabowo ha trabajado de manera óptima para mantener la estabilidad, proteger a la comunidad y presentar un sentido de justicia.

Boni evalúa el marco político que vincula Reforma La Policía Nacional con el cambio de liderazgo es una lógica herética.

«Si somos objetivos, bajo el general Sigit, la Policía Nacional ha demostrado el verdadero trabajo que fortalece las articulaciones de la nación, no lo debilita», dijo Boni en su declaración, el domingo 28 de septiembre de 2025.

Jefe de la Policía Nacional General Pol. Listyo Sigit Prabowo visita Mako Brimob Kwitang Foto : Entre/Ho-Division of Public Relations Polri.

Boni le recordó al público que no quedara atrapado en una opinión salvaje llena de especulaciones. Según él, la Policía Nacional en la era del General Sigit jugó un papel importante en la construcción de la alfabetización nacional. Como, dijo, el programa POLRI para el campus reunió a los estudiantes con las autoridades en la sala de diálogo saludable.

«Iniciativas como los amigos de los niños y los oficiales de policía de los niños capacitaron a la disciplina desde una edad temprana, mientras que en la región 3T, la policía estaba presente enseñando en las escuelas que carecían de maestros. El ruido no debería cubrir los hechos, los logros de la precisión de la Policía Nacional fueron reales, medibles y sentidos la gente», dijo.

Además, Boni dijo que la Policía Nacional dio becas para niños y niños desfavorecidos, además de asegurar la implementación del examen nacional.

«Política Jefe de la policía nacional Obviamente, los niños están protegidos en el camino, en la escuela y en un espacio digital. Esta es una inversión social para el futuro de la nación «, dijo Boni.

En la era digital, la Policía Nacional lleva a cabo activamente patrullas cibernéticas para evitar depredadores en línea y contenido peligroso, así como tener asesoramiento contra el acoso escolar y las drogas en las escuelas. Según Boni, esto muestra que la Policía Nacional entiende que la seguridad de la generación más joven es tan importante como la policía.

También destacó el trabajo de la Policía Nacional para mantener la estabilidad económica. El Grupo de Tarea de Alimentos supervisa la distribución del arroz, el aceite de cocina y el fertilizante subsidiado para que la mafia no esté monopolizada.

La Policía Nacional también tomó medidas firmes contra la mafia de combustible a pesar de tratar con grandes intereses.

«La seguridad de la distribución de las necesidades básicas es la base de una economía saludable, y la Policía Nacional está presente a la vanguardia para protegerla», concluyó.

En los mercados tradicionales, la presencia de las autoridades mantiene la estabilidad de los precios y brinda asistencia a las MIPYME para ser protegidas de hacer trampa.

Además, la Policía Nacional fortaleció el compromiso con la libertad de la prensa a través de la cooperación con el Consejo de Prensa, abriendo un centro de medios de 24 horas y organizando la capacitación de alfabetización digital para periodistas regionales para luchar contra los hoaks.

«La apertura es una estrategia de legitimidad, no debilidad», dijo Boni.

Boni también tocó el paso del Jefe de Policía Nacional General Sigit formó el equipo de transformación de reforma Polri a través de Sprin/2749/IX/tuk.2.1/2025 con fecha del 17 de septiembre de 2025



Jefe de la Policía Nacional General Pol. Listyo sigit prabowo

Según Boni, la existencia de este equipo es una prueba de que la Policía Nacional no se acercó a la aportación.

«El jefe de la policía nacional ha enfatizado que este equipo no solo trabaja en base a la dirección interna o al Comité de Reforma de la Policía Nacional, sino que también se abre a las críticas, sugerencias y aportes de la sociedad civil y expertos independientes. Esto es un paso adelante en la democratización institucional», explicó Boni.