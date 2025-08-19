El equipo de ‘RuPaul’s Drag Race’ logró los juegos de Squirrel en 90 minutos

Los productores de «RuPaul’s Drag Race» saben lo importante que es superar cada temporada.

Entre el nuevo lote de reinas, los jueces famosos y los mini desafíos, todos están enfocados en elevar el espectáculo y la franquicia. Y esta temporada, el equipo aumentó las apuestas, aumentó el arrastre y subió el campamento cuando parodió el juego de luz roja de «Squid Game».

«Squirrel Games» fue una creación del productor y cofundador de World of Wonder Randy Barbato. Acababa de terminar un episodio de «Squid Game: The Challenge».

«Entró, caluró el primer reloj, y nos dice qué sucede, y cuán simple y fabuloso es», dice el productor Tom Campbell.

El equipo de producción se puso en cuenta lo que funcionaría en el lenguaje de la «carrera de arrastre» y las ideas fluyeron rápidamente. «En lugar de la niña, debería ser lil ‘libra [a character created by former queens Alaska Thunderfuck and Lineysha Sparx]», Recuerda Campbell.» No debería ser ‘juegos de calamar’, debería ser ‘juegos de ardilla’, y luego se unió «.

La idea evolucionó más allá de solo presentar las nuevas reinas contendientes, en lugar de traer el

ex alumnos del espectáculo. Victoria «Porkchop» Parker, Trinity the Tuck, Angeria Paris Vanmicheals, Morgan McMichaels y Kerry Colby aparecieron junto a Suzie Toot, Onya Nurve, Jewels Sparkles y las otras nuevas reinas de la temporada 17. Las ideas continuaron.

Sobrevivió a la prueba «Duermemos en su prueba», y antes de que se dieran cuenta, «Squirrel Games» fue a toda velocidad por delante.

Las reinas jugarían «Ru Light, Green Light». Cuando la música se detuvo, tuvieron que posar.

Quien se mudó no fue asesinado, se pusieron en juego.

El productor Mandy Salangsang revela que exploraron diferentes opciones antes de aterrizar en la idea del pastel. Una de esas ideas era un cañón de confeti. “Tinkeramos con cosas diferentes. Subimos el camino de los Squibs de confeti y probamos [confetti explosions] Con un grupo de efectos especiales «, dice ella.» Y fueron divertidos y brillantes, pero no fue lo suficientemente absurdo «.

Un pastel a la cara alineado con el lenguaje de la «carrera de arrastre». Pero incluso encontrar el pastel correcto tomó experimentación. Salangsang dice que querían algo que no lastimara a las reinas, pero que tuviera el máximo «impacto de vodevil». «Probamos pasteles de merengue de limón. Probamos pasteles de cereza, pasteles de arándanos y pasteles de moras. Probamos pasteles con costras y sin corteza», dice ella.

Al final, el pastel ganador era un pastel de cereza enlatado con un látigo frío.

Cuando llegó el momento de disparar, el departamento de arte y los efectos especiales tuvieron que unirse para lograrlo. En cuanto a las reinas, «sabían que sus pelucas y guardarropas se ensuciarían, más allá del punto de reparación, pero eran tan juego», dice Salangsang.

«De hecho, fue una sola toma con los pasteles, con las reinas de la temporada 17 siendo las únicas en cruzar

la línea de meta «.

Todo el frío abierto recibió un disparo en 90 minutos, y lo lograron.

Pero en medio del frío, siendo un escaparate para el arte del arrastre y la entrega del poder de la risa, el equipo de «Drag Race» sabe que el espectáculo sigue siendo tan importante y relevante como siempre, especialmente en el clima político actual. Va más allá del entretenimiento a medida que las historias de las reinas continúan fomentando mensajes de aceptación y representación, llegando a la comunidad LGBTQ+.

«Lo que debemos hacer es defender a Drag, apoyar a estos artistas y a las personas, para que puedan contar su historia», dice Campbell. «‘RuPaul’s Drag Race’ es un espectáculo de competencia, que es la parte divertida, pero es una plataforma y cuenta historias para abrir corazones y mentes».