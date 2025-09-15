El equipo de Penn State desarrolla un sensor de respiración para detectar la diabetes en minutos







Un equipo dirigido por Huanyu «Larry» Cheng, James L. Henderson, Jr Memorial Assocate de Ingeniería La ciencia y la mecánica en Penn State, ha creado un sensor capaz de diagnosticar diabetes y prediabetes en cuestión de minutos usando solo una muestra de aliento. Sus hallazgos fueron reportados recientemente en Chemical Engineering Journal.

Los enfoques de diagnóstico tradicionales generalmente se han basado en medir los niveles de glucosa en la sangre o el sudor. Este nuevo sensor, sin embargo, se centra en la acetona en la respiración exhalada. Aunque la acetona está naturalmente presente como un subproducto del metabolismo de la grasa, los niveles superiores a aproximadamente 1.8 partes por millón son un fuerte indicador de diabetes.

«Si bien tenemos sensores que pueden detectar glucosa en el sudor, estos requieren que inducamos el sudor a través del ejercicio, los productos químicos o una sauna, que no siempre son prácticas», dijo Cheng. «Este sensor solo requiere que exhale en una bolsa, sumerja el sensor y espere unos minutos para obtener resultados».

