El equipo de maquillaje ‘The Pitt’ usó sitios web de capacitación médica para crear sangre y prótesis realistas

«El pitt«Bien podría ser uno de los programas más sangrientos de la televisión.

A lo largo de sus 15 episodios, hay ataques cardíacos y abortos médicos. Hay un paciente, vestido como un payaso, que tiene su brazo perforado. Se admite otro paciente con un tenedor en la nariz y se toma un influencer y se encuentra que tiene envenenamiento tóxico de una crema facial.

Puede ser sangriento, pero todo está representado con precisión y autenticidad. Es un flujo interminable de casos con los que los médicos del Hospital Médico de Trauma de Pittsburgh tienen que lidiar. Para ayudar a garantizar que todo se sintiera real, la artista de maquillaje principal del departamento Myriam Arougheti recurrió a las fotos de referencia, pero su mayor recurso fue un sitio web de capacitación médica para estudiantes médicos. «Hay videos de procedimientos reales, por lo que pasaría muchas horas mirando», dice ella.

Ese fue el primer paso. Luego, se reunió con artistas especiales de efectos de maquillaje Thom Floutz, Chris Burgoyne y Martina Sykes. «Nos hicimos una lluvia de ideas. Thom es un mago», dice Arougheti. «Descubríamos cómo replicar esto y cómo hacer que parezca real sin herir al actor».

Una vez que dominaron esa parte, el equipo saldría a varias casas de efecto, enviando fotos de lo que necesitaban, junto con descripciones detalladas.

Para el episodio 10, «4:00 pm-5:00 pm», un paciente llamado Teddy es traído con quemaduras de tercer grado después de participar en una explosión. Necesita un tubo de respiración, pero su garganta también se ha quemado.

«Ha habido muchas quemaduras en la televisión, por lo que queríamos jugar con diferentes colores y tonos», dice Arougheti. «Jugamos con rosas, blancos y amarillos, que generalmente no son los colores que ves en una quemadura. Es más carbón y carbonizado».

Sin embargo, había observado una cosa: «En realidad, la verdadera lesión puede parecer falsa. Si tuviéramos que replicar cómo se ve realmente, la gente sería como, ‘Oh, eso no parece real, pero en realidad es real'» para navegar eso, Arougheti dice que se retiraron para que parezca creíble.



Una vez que tenían los colores correctos, las piezas se construyeron, como una pieza de cofre completa con una vejiga falsa. «Cuando estábamos cortando, teníamos una vejiga que se había expandido, por lo que daría el efecto de liberar la presión», explica. Las piezas de silicona se pegaron sobre la pieza con diferentes colores de pintura y limo que agregaron textura. La estructura tardó casi seis horas en aplicarse.



Y los desafíos siguieron llegando.

En el episodio de las 9:00 a.m., el equipo tuvo que realizar una toracotomía de emergencia después de que un paciente entró con un clavo en el corazón.

Arougheti admite que esto resultó ser más un desafío técnico: «Tenía que parecer exactamente como un corazón. Tenía que parecerse exactamente a los pulmones. La uña está en el cofre. Tenemos que cortar exactamente el lugar correcto, y cuando abrimos eso, vemos un corazón latido».

Al entrar en los detalles, Arougheti dice que la escena necesitaba un artista que bombeara el corazón y otro artista que bombeaba los pulmones. El tiempo fue clave durante la filmación como «el corazón necesitaba detenerse en el momento exacto correcto, y los pulmones debían detenerse en el momento correcto».

Para que todo funcione técnicamente, el actor estaba equipado con una pieza de cofre. El equipo de efectos especiales trabajó con Nina Ruscio, diseñadora de producción del programa. «Tuvimos que construir la camilla más baja para que el actor pudiera ser más bajo. La pieza del cofre estaba sobre ella, pero la cabeza tenía que estar en el ángulo correcto, para que pareciera plana», dice Arougheti.

Esto tomó prueba y error, y no lo hicieron bien en el primer intento.

Los showrunners filmaron en orden episódico, filmando cada hora del turno consecutivamente, algo que encontró «increíblemente útil, especialmente cuando se trata de todos los efectos, porque comenzamos el procedimiento y la próxima vez que los veamos, estamos al otro lado».

Dicho esto, hay inconvenientes: «Recogimos donde sea que dejen al final del día, su maquillaje debe retomarse exactamente allí al día siguiente».

Incluso cuando se trataba de maquillaje regular, Arougheti tomó fotos y notas detalladas para la continuidad, en particular, con los médicos. «Sabíamos que después de cinco horas, vamos a comenzar a derribar el rubor, estamos derribando el lápiz labial y luego la base», dice ella. «Al final, muchos de los actores tenían cero maquillaje. No había base, ni lápiz labial y se estaban sudando».

En la hora 12 de «The Pitt», se le dice al equipo del Hospital Médico de Trauma de Pittsburgh que espere

Lo peor: esperan obtener una gran afluencia de pacientes de un tiroteo masivo en un festival al aire libre, y todo se vuelve en la cabeza.

«Hicimos gráficos y gráficos», dice Arougheti sobre el manejo de la multitud de lesiones. «Tengo una supervisora de fondo fenomenal, Lisa Simone, y nos sentamos juntos. Tenía fotos de los actores y donde fueron filmados, donde estaba la herida de bala. Una imagen de la prótesis que estábamos poniendo allí, y si los trataban, o si se cosieron o si se pusieron en tubo cofático. Todo se detalló antes».

Entre todos los procedimientos, incluida una traqueotomía y una toracotomía, Arougheti está a gusto con todos los términos médicos, después de haber pasado horas viendo videos y haciendo investigaciones diligentes. «Hace un año y medio, no sabía qué era», dice ella. «Pero ahora lo conseguí».

¿Y qué tan reales encuentran los médicos el programa? Ella recuerda un hecho reciente.

«Alguien se acercó a uno de nuestros médicos en una fiesta. Él dijo: ‘Mostraste un procedimiento real en la televisión’. Les dijeron que estaban en violación. «Creo que lo clavamos en el cofre».