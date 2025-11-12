El equipo de ‘Jumbo’ se reúne para la adaptación de acción real ‘Na Willa’

El equipo creativo detrás “Jumbo» IndonesiaLa película más taquillera de todos los tiempos, se reúne para otro proyecto orientado a la familia.

Visinema Studios está produciendo una adaptación de acción real de “Sobre la voluntad«, basada en la novela infantil de Reda Gaudiamo. El proyecto marca la segunda colaboración del director y escritor Ryan Adriandhy, la productora Anggia Kharisma y la productora Novia Puspa Sari, quienes anteriormente trabajaron juntas en «Jumbo».

Ambientada en Surabaya en la década de 1960, “Na Willa” se centra en una joven imaginativa que navega por la vida cotidiana en Indonesia. El estudio describe la película como una historia sincera que celebra la infancia y la vida familiar indonesia.

El proyecto representa el debut cinematográfico de acción real de Adriandhy luego de su trabajo dirigiendo y escribiendo “Jumbo”. La recién llegada Luisa Adreena protagonizará el papel principal, junto a Irma Rihi (“Mujeres de Rote Island”) y Junior Liem.

«‘Na Willa’ va más allá de la simple adaptación de una historia: transmite el espíritu que hizo que ‘Jumbo’ fuera tan especial», dijo Herry Salim, presidente del grupo Visinema y director ejecutivo de Visinema Studios. «Con ‘Na Willa’, nuestro objetivo es ofrecer una película que no sólo conmueva a la gente sino que también ofrezca una rica experiencia visual y emocional, una que realmente deleite de principio a fin».

«Me enamoré de ‘Na Willa; en el momento en que leí la novela, su honestidad y simplicidad fueron extraordinarias», dijo Adriandhy. «Durante años, he imaginado cómo el mundo de ‘Na Willa’ podría cobrar vida en la pantalla y la forma en que un niño ve la vida».

El autor Gaudiamo añadió: «Sé que ‘Na Willa’ está en las manos adecuadas de quienes realmente la aman y puedo sentir esa calidez en cada detalle».

La película se encuentra actualmente en producción para su estreno en 2026 en Indonesia.

Visinema Studios ha tenido un año excepcional tras el éxito de “Jumbo”, que se convirtió en la película indonesia más vista y la película animada del sudeste asiático más taquillera de todos los tiempos. La compañía también se ha expandido hacia coproducciones internacionales, incluida “Panggil Aku Ayah” (Call Me Dad) con CJ ENM, adaptada del éxito de taquilla coreano “Pawn”. El estudio colaboró ​​recientemente con Pinkfong en un episodio especial de la serie de marionetas «Domikado».