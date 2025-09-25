El equipo de ‘el más amoroso’ habla del actor finlandés Tomi Alatalo

Mientras la comunidad cinematográfica finlandesa se despertaba con las noticias del actor Tomi Alatalo Pasando repentino a solo 44 años «,El más amorosoEl equipo está recordando a la estrella.

«En la película, interpreta a un ejecutivo de una compañía discográfica que firma a la pareja principal. Son aspirantes a músicos y obtienen su primer contrato discográfico con él. Es un papel pequeño, pero muy importante: una actuación memorable, ligera y hinchable», dijo el director Oskari Sipola Variedad.

Alatalo, mejor conocido por su trabajo en Cannes presentado «Compartimento No. 6«, Que le anotó una nominación a Jussi al mejor actor de apoyo, se verá a continuación en Dome Karukoski’s «Hippo Love».

«Definitivamente tenía las habilidades de actuación para partes más grandes. Ya era un gigante del teatro finlandés», recordó Sipola. Anniina Leppänen, produciendo para Helsinki-Filmi, llamada Alatalo «muy carismática y muy talentosa».

«Es impactante. La gente comparte sus recuerdos de Tomi y hay mucho apoyo entre pares».

Antes de la proyección de «El más amoroso» en el evento de la industria Asunto de cine finlandés – La película se estrena localmente el 3 de octubre – Sipola agregó: «Como recordamos el trabajo de Tomi Alatalo en cine y teatro, en todo Finlandia, y en títulos queridos como ‘Compartimento No. 6’, es agridulce lanzar esta película, que se ha convertido en una de las últimas cosas en las que trabajó. Echamos de extrañar a Tomi y honraremos su memoria».

Centrándose en los aspirantes a músicos Antti y Suvi (Pyry Kähkönen y la cantante Rita Behm), los sigue desde su pequeña ciudad fuera de Helsinki, donde se enamoran, hasta sus primeros éxitos.

Kähönen ha aparecido en «The Missile» de Miia Tervo y «Vikings: Valhalla» de Netflix, mientras que Behm hace su debut como actor en la película. A ellos se unen Mimosa Willamo («Sisu»).

«Antti ya tiene una banda, pero en realidad no va a ninguna parte. Le pide a Suvi que sea el cantante principal y es cuando las cosas comienzan a retomarse. Cuanto mejor sean sus carreras musicales, peor están en su relación», dijo Sipola.

“Un amigo mío lo llamó una ‘historia de amor finlandesa’. Hay momentos optimistas y luego toda esta melancolía y reflejo de las elecciones más grandes de la vida «.

La historia de Antti y Suvi refleja «dualidad familiar con la que muchas personas creativas luchan», señaló. «Cuando tienes dos personas trabajando con la misma forma de arte, puede volverse tóxico: ya no puedes separar el amor que tienes por la forma de arte del amor que tienes por la persona».

La película debuta su trailer aquí:

Pronto, se hace obvio que solo hay una estrella en la banda, Suvi. A medida que se convierte en un fenómeno pop global, incluso el productor de Taylor Swift y Lana Del Rey, Jack Antonoff, recibe una mención.

«La novela se lleva a cabo en los años 90 y productores de la industria de la música y luminarias de la industria musical de esa época. ¡Quería agregar un guiño contemporáneo a ese aspecto. Si una estrella femenina en ascenso trabajara con cualquiera en Nueva York, sería el Sr. Antonoff!», Dijo Sipola.

Basado en un libro de Juha Itkonen: «Estoy más estresado por las reacciones de decenas de miles de personas que lo aman. He escondido mi dirección», presenta canciones originales en inglés.

«Algunas de las letras vienen directamente de la novela. Cantaban en inglés y nos quedamos con eso. Itkonen también le dio a esta historia un giro psicológico al que realmente me conecté. Dice algo sobre la psique finlandesa».

Sipola, que tiene una «familia urbana» musical en su haber, terminó colaborando con el compositor y el «maestro musical» Joel Melasniemi. «Comencé a trabajar en la música al mismo tiempo que comencé a trabajar en el guión. Algunas de las canciones son de hace 10 años, otras del año pasado».

«Me casé, me divorcié, he vivido esta historia, y luego estaba listo para contarla».

«The More Loving One» no es el único nuevo lanzamiento finlandés que toma música, con «Una luz que nunca se apaga«Y la película biográfica» My Name Is Dingo «también es tunas.» Happy Sassy Beautiful «de Selma Vilhunen sobre el músico Kaija Koo, también destacado en FFA, se estrenará en la primavera.

«Claramente hay una necesidad que estamos tratando de servir. Estamos atrapados en una ola que está acelerando», dijo Sipola. Pero la situación de financiación actual podría acortarlo.

«El éxito del cine finlandés a principios de la década de 2020 no se basó estratégicamente y tal vez se perdió entre todas las batallas que estábamos luchando: para nuestra financiación, para una nueva legislación sobre los derechos de autor. Creo que puede suceder nuevamente, pero si estos recortes son tan drásticos como se sugiere, tendremos que esperar otra ola durante mucho tiempo».

Añadió: «Estoy de acuerdo con que debemos aferrarnos a la audiencia doméstica. Necesitamos tener su apoyo como industria, pero la única forma de ‘renovarnos’ a nosotros mismos es a través de la colaboración internacional. No es una cosa ‘segura’ tener una película donde las personas cantan en inglés, cantando nuevas canciones en lugar de aquellas que ya saben.