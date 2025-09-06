El equipo de efectos de ‘Miércoles’ en la cabeza cortada de Christopher Lloyd

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers para la temporada 2, parte 2 de «Miércoles« Ahora transmitiendo en Netflix.

Christopher Lloyd no es ajeno al mundo de la familia Kooky Addams. El actor interpretó al tío Fester tanto en la película de 1991 «The Addams Family» como en su secuela «Addams Family Values». Está de vuelta en el «Miércoles» de Netflix como el profesor Orloff, uno de los maestros más antiguos de Nevermore Academy.

Sin embargo, no es un maestro ordinario. El profesor Orloff es una cabeza cortada que flota en un frasco.

El efecto se logró a través de la tecnología de captura de volumen. El supervisor de efectos visuales, Tom Turnbull, explica: «Utilizamos la captura de volumen donde literalmente capturamos cada cuadro de su rendimiento a una resolución increíblemente alta, y usamos esos datos para recrearlo como una versión de CG».

Esa réplica era una imagen perfecta del actor. Turnbull dice: «Está técnicamente CG en el frasco, pero es mucho Christopher Lloyd conducirlo».

Por lo general, efectos como este son una combinación de prácticas y generadas por computadora, pero como explica Turnbull, «lo práctico no es prótesis; lo práctico es el actor real».

El equilibrio correcto fue clave para que Lloyd se viera lo más realista posible, pero cuando vieron los primeros efectos, parecía demasiado real y «no crees que esté en el agua». Turnbull navegó ese desafío al «abrazar las distorsiones del vidrio y la refracción del agua». Él continúa: «Agregamos burbujas, fragmentos de mugre y cosas flotando allí, por lo que va de vírgenes a mirar con lo que terminamos, lo que se sintió más creíble».

Adam Rose/Netflix

En otra parte de la serie, Turnbull trabajó en estrecha colaboración con el jefe de prótesis Tristan Versguris, particularmente para los pacientes de Willow Hill. El miércoles (Jenna Ortega) descubre una operación secreta siniestra en el sótano. Resulta que Judi Spannegel (Heather Matarazzo) ha mantenido marginados como prisioneros y realizando pruebas sobre ellos. Mientras el miércoles y el tío Fester (Fred Armisen) intentan liberarlos, tropiezan con una variedad de personajes, incluido un personaje zombie y un personaje medio humano/medio-línea. A pesar de que algunos de ellos aparecen por meros segundos, Versguris pasó horas en los detalles. Para esos personajes, Tim Burton proporcionó al equipo muy buenas referencias. «Hubo algunas imágenes de monstruos y maquillaje de su infancia. Pero fueron nuestro trampolín para hacer diseños».

Un personaje del que Versluis estaba particularmente orgulloso era una joven creación inspirada en Frankenstein que estaba impulsada por prótesis. Él dice: «El maquillaje en sí era un proceso de tres horas con múltiples piezas en el cuello, la parte superior de la cabeza y la barbilla. Cada pieza estaba pegada y los bordes se mezclaban». Versguris usó cicatrices, grapas y piel retorcida con cabello saliendo de ella. Agregó dientes y lentes de contacto para darle vida a todo. Para una producción de Burton, no se salvaron poco detalles. Versluis dice: «Fueron semanas de preparación, esculpida, lanzamiento y pre-pinting».