El equipo de DVI logró identificar 17 cuerpos de víctimas de al khoziny ponpes, esta es la identidad de las últimas 7 víctimas

Surabaya, vivo – Identificación de víctimas de Tim Desaster (DVI) La Policía Regional de Java Oriental (Polda) logró identificar siete cuerpo La víctima colapsó al Khoziny Islamic Boarding (Ponpes) en Sidoarjo.

Jefe de Medicina y Salud (Jefe de Dokkes) Policía regional de Java Oriental El Comisionado de Policía (Kombes Pol) M Khusnan dijo que el equipo de DVI de la Policía Regional de Java Oriental había implementado identificación contra ocho cuerpos que consisten en siete cuerpos y una parte del cuerpo.

«De los ocho bolsillos, siete de ellos coinciden con el número antemortem», dijo Kombes Khusnan

Los siguientes datos son identificados por las víctimas:

1. Moh. Royhan Mustofa (17) de JL KH. Syadhali, Makhdi, RT 1, RW 2, Banyuayuh Village, Kamal, Bangkalan, Java Oriental.

2. Abdul Fattah (18) Origen de Asem Mananggal.

3. Wasiyur Rohib (17) de Jl. Gayungan 8 GG Mawar 14/53 Surabaya, East Java.

4. Muhammad Aziz Pratama Yudistira (16) de KP. Pulo Kapuk Mekar Mukti, North Cikarang, Bekasi, West Java.

5. Moh Dafin (13) de JL Banowati Selatan 11/20, RT 007, RW 001, Bulu Lor, Semarang, Java central.

6. Muhammad Ali Rahbini (19) de Plash Hamlet, Birem, Tambelang, Sampang, Java Oriental.

7. Sulaiman hadi (15) de Morleke, Kolla Modung, Bangkalan, Java Oriental.

Khusnan explicó que dos bolsas de cuerpo numeradas PM RSB B033 y B034 resultaron pertenecer a una víctima en nombre de Moh Dafin, después de que la reconciliación mostró una compatibilidad entre las partes del cuerpo y los datos familiares.

Mientras tanto, el jefe del Centro de Medicina y la Salud de DVI (Pusdokkes), el Comisionado de Policía de Polri, Wahju Hadijati, explicó que de todos los cuerpos recibidos no estaban todos intactos.

«Hay algo separado entre el cuerpo y otras extremidades, pero los resultados de la coincidencia aseguran que sea una persona», dijo Wahju Hadijati.

Hasta ahora, un total de 17 víctimas han sido identificadas con éxito de 59 cuerpos recibidos por el equipo de DVI de la Policía Regional de Java Oriental. El proceso de identificación continúa con el examen continuo de los datos antemortem y postmortem.