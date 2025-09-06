El equipo de defensa llama artículos que Snare Delpedro y CS de Comot y forzados

Yakarta, Viva – Proceso legal contra el director Fundación Lokataru, Delpedro MarhaenY los amigos están empeorando.

Equipo de defensa de la democracia para acusar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Domot capítulo Hasta que parecía forzar acusaciones. El abogado de Delpedro CS, Maruf Bajammal, dijo la acusación dirigida a su cliente lleno de irregularidades

«Suponemos que luego ocurren muchos problemas en el proceso de aplicación de la ley a Delpedro y sus amigos», dijo, el sábado 6 de septiembre de 2025.



Fundación Lokataru Foto : Fundación Instagram/Lokataru

Delpedro y otras cinco personas fueron acusadas de artículos en capas, a saber, el artículo 160 del Código Penal sobre Salting, Artículo 45A Párrafo 3 Juncto Artículo 28 Párrafo 3 de la Ley ITE, hasta el artículo de la Ley de Protección Infantil. Sin embargo, según Maruf, los artículos se equivocaron. Citó el artículo 160 del Código Penal, que debería regular la incitación real en el espacio público.

«¿Qué significa eso? Significa que debe estar en público que debe interpretarse en el espacio físico, no entonces en la sala virtual. Esto significa que este artículo no debe usarse en el contexto de la fusión entre los disturbios en la sala virtual y luego en la sala física», dijo.

Además, también evaluó que el uso de la Ley de Protección Infantil es muy incorrecto. «¿Qué significa?

Con respecto al artículo de ITE, su partido se sorprendió. «Ahora estamos confundidos sobre el engaño o las noticias falsas que se adjuntan a nuestros sirvientes para que cause disturbios. Ahora esto es nos preguntamos el proceso de aplicación de la ley que se salvó a nuestros sirvientes», dijo.

El equipo de defensa también acusó al posible mal uso de la autoridad por parte de las autoridades. Por lo tanto, instaron al gobierno a intervenir a evaluar el proceso legal que atrapó delgedro CS.

«Pedimos al gobierno que observe y luego evalúe la aplicación de la ley realizada por agencias de aplicación de la ley, especialmente aquellas que están calificadas en el manejo de manifestaciones que ocurren, especialmente para nuestros clientes», dijo.

A tener en cuenta que un total de seis personas están decididos a ser sospechar Incitar la acción anarquista durante la manifestación que tuvo lugar desde el 25 de agosto de 2025.

«Hay seis sospechosos que hemos nombrado y actualmente estamos siendo llevados a cabo o en la etapa de examen como sospechosos», dijo el Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado de Policía Ade Ary Syam Indradi, martes 2 de septiembre de 2025.

Los seis son el Director Ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen (DMR), luego el personal de Lokataru, Muzaffar Salim (MS), entonces Syahdan Husein (SH), quien es el administrador Instagram @gejayanmemang. Luego está Khariq Anhar Instagram Admin Alliance del Estudiante del Demandante (AMP), Rap como Profesor R (Molotov Courier and Courier), así como Figha (FL), mujeres que incitan a través de Tiktok.