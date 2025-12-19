El equipo de buceo de Indonesia gana el bronce en los SEA Games 2025

Bangkok, LARGA VIDA -Tim buceo Indonesia finalmente logró ganar una medalla en el último día de la competencia de clavados. Juegos del MAR 2025 que tuvo lugar en el campus de Suvarnabhumi, Tailandia, el viernes 19 de diciembre de 2025.

La medalla de bronce en clavados de los Sea Games 2025 fue entregada por Gladies Lariesa Garina Haga y Linar Betiliana, quienes compitieron en la competencia de Plataforma Sincronizada Femenina.

Gladies – La extraordinaria actuación de Linar asombró con éxito al jurado que finalmente le otorgó 211,74 puntos. Estos resultados hicieron que Gladies Lariesa Garina Haga y Linar Betiliana lograran terminar en tercer lugar para conseguir una medalla de bronce.

Gladies admitió que estaba agradecida por los resultados que obtuvo porque tuvo que luchar contra el nerviosismo al presentarse hoy

«Sus piernas estaban muy débiles antes porque estaba nerviosa antes de la carrera, pero gracias a Dios cuando apareció empezó a superarlo», explicó Gladies.

«Al principio no pensé que podría conseguir el bronce, al principio pasé del segundo lugar al cuarto o quinto después del tercer salto. Seguí haciendo lo mejor que pude y finalmente obtuve el tercer lugar», dijo Gladies, quien se mostró agradecida de poder ganar el bronce.

Por su parte, Linar Betiliana explicó que esta vez en los Juegos del Mar tuvo que esforzarse más porque tuvo que luchar contra una lesión.

«Gracias a Dios todo salió bien, me lesioné el primer día de entrenamiento. Me tiré de la cintura, así que antes del partido me hicieron un masaje para que me sintiera mejor», dijo Linar.

«Así que seguí intentando forzarlo y finalmente obtuve el 3er lugar, estoy muy agradecido, gracias a Dios», dijo Linar agradecido.

El entrenador del equipo de clavados de Indonesia, Ronaldy Herbintoro, valoró la actuación de Gladies y Linar.

«Gracias a Dios conseguimos el bronce, aunque nuestro objetivo inicial era en realidad una medalla de plata, porque Linar se lesionó, nos quedamos sin bronce, pero aún así estamos agradecidos», explicó Ronaldy.

«Nuestro objetivo en el futuro es, sin duda, entrenar más duro, porque en los saltos no sólo se trata de fuerza muscular, sino que la alineación de los movimientos también es una dificultad en sí misma», concluyó el entrenador de saltos Ronaldy, conocido familiarmente como Robin.