El equipo de Bahlil Utus verifica el incidente de deslizamientos de tierra en minas subterráneas de Freeport

Yakarta, Viva – Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil lahadalia Admitido, su partido había recibido información del presidente del PRESTIVO de PT Freeport Indonesia (Ptfi), Tony Wenas, sobre el incidente corrimiento de tierras Lo que pasó en la mina Grasberg.

Incluso se aseguró de que el equipo del Ministerio de Energía y Recursos Minerales también se hubiera desplegado en la ubicación, para verificar el deslizamiento de tierra en subterráneo Freeport.

«Pak Tony Wenas acaba de dar un informe ayer, y mi equipo fue al lugar para verificar», dijo Bahlil en el Palacio Presidencial, Yakarta, el martes 9 de septiembre de 2025.

Presidente del Partido Golkar Bahlil Lahadalia en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta

Si más tarde el equipo ha regresado de la ubicación del deslizamiento de tierra, Bahlil se aseguró de que esto solo fuera transmitido al público por su partido.

«Después de que se complete el equipo desde la ubicación, proporcionaremos buena información», dijo.

Se sabe que el incidente del deslizamiento de tierra ocurrió en la mina subterránea de Grasberg Block Cave, Papua, propiedad de PT Freeport Indonesia. El flujo de grandes cantidades de material húmedo apareció el lunes por la noche, 8 de septiembre de 2025, e hizo que varios trabajadores atrapados en la mina.

El Vicepresidente de Comunicaciones Corporativas (VP) de PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati explicó, inicialmente el lunes por la noche alrededor de las 22:00 CET, había un gran flujo de material húmedo. El flujo provino del punto de producción que se llevaba a uno de los cinco bloques de producción, que estaban en las minas subterráneas de la cueva de Block Grasberg.

Este incidente tuvo acceso cerrado a ciertas áreas en la mina, que se llevó a cabo para limitar la ruta de evacuación para siete trabajadores.

«Se conoce la ubicación de los trabajadores atrapados y se cree que son seguros. La tripulación está tratando de limpiar el acceso para una evacuación segura y rápida. Al mismo tiempo, las actividades de proporcionar necesidades para los trabajadores se llevan a cabo», dijo Katri en su declaración, martes 9 de septiembre de 2025.