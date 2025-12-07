El equipo Dark Horse más mortífero del Mundial 2026

VIVA – copa del mundo La de 2026 será la edición más diferente de la historia porque por primera vez involucra a 48 países.

Este nuevo formato abre automáticamente mayores oportunidades para los equipos caballo negro para conmocionar al mundo. A medida que la calidad del fútbol mundial se distribuya de manera más uniforme, se predice que varios países no líderes podrán parecer letales y brindar grandes sorpresas.

La siguiente es una lista de equipos oscuros a los que hay que prestar atención en la Copa del Mundo de 2026.

1. Costa de Marfil



Los jugadores de Costa de Marfil celebran

Después de estar ausente en las dos últimas ediciones, Costa de Marfil regresó con un capital impresionante, sin sufrir ningún gol en toda la fase de clasificación. También tienen cada vez más confianza tras ganar la AFCON 2024 en casa.

Varias estrellas jóvenes como Ousmane Diomande, Odilon Kossounou y Simon Adringa hacen de este equipo uno a tener en cuenta. Con todos los componentes en su lugar, Costa de Marfil tiene posibilidades de dar la sorpresa.

2.Uruguay

Se pronostica que el liderazgo de Marcelo Bielsa convertirá a Uruguay en un equipo de pesadilla. Este equipo lleno de talento ha demostrado ser capaz de vencer a Brasil y Argentina. federico valverde convertirse en un jugador importante en este equipo.

3. suizo



Granit Xhaka, centrocampista de la selección suiza

Suiza obtiene sistemáticamente un rendimiento un 10 % mejor que las expectativas. Se clasificaron de manera convincente, incluso terminando por encima de Suecia, repleta de estrellas. Nombres experimentados como Granit Xhaka y Manuel Akanji son la columna vertebral de este equipo, además de Gregor Kobel, que ahora sustituye a Yann Sommer.

4.Senegal

Senegal puede considerarse uno de los equipos africanos más fuertes del momento. Han derrocado a Inglaterra y Brasil en los últimos años. Sadio Mane y Kalidou Koulibaly pueden ser buenos modelos a seguir para la nueva generación, como Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr e incluso Pape Matar Sarr.

5.Ecuador



Gerardo Arteaga, de México, izquierda, y Moisés Caicedo, de Ecuador, luchan por el balón

Ecuador llegó con una sólida línea defensiva. Sin embargo, el problema que todavía atormenta a este equipo es el aburrimiento de la primera línea. La confianza en Enner Valencia recuerda a Paraguay 1998, que era fuerte defensivamente, pero tenía dificultades para marcar goles.

6.Colombia



Jugador de la selección colombiana, James Rodríguez.

Después de quedar subcampeón de la Copa América, Colombia siguió mostrando un desempeño impresionante. Varios jugadores como James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Durán han hecho que Colombia sea digna de consideración, especialmente después de recuperarse de no clasificarse para Qatar 2022.

7. Noruega

Dueto Erling Haaland y Martin Odegaard convirtieron a Noruega en una de las selecciones más terroríficas del Mundial de 2026. Además de estos dos jugadores, cada vez más jugadores noruegos entran en las cinco ligas más importantes de Europa. Vencieron a Italia dos veces y han regresado a la Copa del Mundo desde 1998. Sin embargo, las expectativas excesivas pueden ser una trampa, similar al viaje de Bélgica antes de 2014. Aún así, Noruega pudo vencer a muchos oponentes gracias a una máquina de goles llamada Haaland.

8. Marruecos



Los jugadores de la selección marroquí celebran un gol

Los finalistas de las semifinales de 2022 no sólo mantienen su fuerza, sino que de hecho están creciendo. La regeneración se desarrolló sin problemas gracias a jugadores jóvenes como Bilal El Khannouss, Amine Adli y Eliesse Ben Seghir. La presencia de Brahim Díaz, que eligió Marruecos, aporta profundidad al ataque. Con una base defensiva sólida y un rendimiento mejorado del equipo juvenil, Marruecos podría convertirse en el caballo oscuro más mortífero en la Copa del Mundo de 2026.