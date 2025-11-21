El equipo ‘All That Breathes’ respalda que ‘los neumáticos se desinflarán’

El caos cotidiano de Delhi es el detonante de la comedia negra”Los neumáticos se desinflarán”, el primer largometraje del cineasta Rohan Ranganathan.

Desarrollado por Kiterabbit Films de Shaunak Sen y Aman Mann, la galardonada productora detrás del documental nominado al Premio de la Academia “Todo lo que respira” y el título de la Berlinale 2025 “Shadowbox”. El proyecto hace su debut en el mercado en Bazar de cine WAVESel componente de mercado del Festival Internacional de Cine de la India (IFFI), Goa, donde el equipo busca financiación y asociaciones tempranas.

En la película, la vida de un profesor universitario reacio a los conflictos comienza a desmoronarse debido a una disputa de estacionamiento aparentemente trivial, pero cada vez más hostil, con su poderoso vecino. Lo que comienza como un pequeño conflicto territorial muta en un ciclo vertiginoso de represalias, que pasa de golpes pasivo-agresivos a actos de destrucción y ruina. A medida que la disputa se intensifica, los intentos del profesor de mantener la dignidad y el orden colapsan, arrastrándolo hacia una ruina absurda y autoinfligida.

Los productores dicen que la película aprovecha la volátil micropolítica de la clase media de Delhi, donde la hacinada vida urbana, la jerarquía social y los factores estresantes cotidianos pueden convertir lo mundano en combustible. «Rohan tiene una comprensión instintiva de este mundo», dice el productor Aman Mann. «Durante años nos ha contado historias de su vecindario, cada una más ridícula, más observada que la anterior. Sabíamos que estas anécdotas eran la semilla de una historia que podía ser perversamente divertida y dolorosamente honesta».

Ranganathan tiene una asociación de una década con Kiterabbit, y se unió como asistente de dirección en el aclamado documental «Cities of Sleep». Posteriormente trabajó como director asociado en “All That Breathes”, que ganó el premio al mejor documental tanto en Sundance como en Cannes. «Desde sus primeros días en la película, fuimos testigos de sus fuertes instintos creativos y su profundo conocimiento del entorno de Delhi. Apoyarlo en su entrada en la ficción se siente como una evolución natural», dice Mann.

En la etapa de guión, Kiterabbit Films está desarrollando el proyecto internamente, con planes de pasar a la producción en la segunda mitad de 2026. WAVES Film Bazaar marca la primera parada del equipo para conseguir financiación.

Habiendo producido anteriormente “Shadowbox”, Mann y Sen dicen que están explorando múltiples vías de financiación y esperan construir un modelo de asociación internacional. Kiterabbit Films actualmente está desarrollando proyectos que han recibido subvenciones de IDFA, Catapult, Doc Society y Busan’s Asian Cinema Fund.