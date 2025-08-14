¡El equilibrio desaparece por un instante! Esta es una nueva forma de robar dinero del cajero automático y la criptografía.

Yakarta, Viva – Holgazán cajero automático es uno de los crímenes bancarios que continúa creciendo y lleva a las víctimas en varios países, incluida Indonesia.

Este modo se dirige a datos de débito o tarjeta de crédito con el objetivo de agotar el saldo de la cuenta de la víctima. Ahora, crímenes similares han comenzado a adaptarse al mundo digital, incluido el ecosistema de activos cripto-.

Si no está atento, los activos en una cuenta bancaria o billetera criptográfica se pueden perder en segundos. Este artículo discutirá las definiciones, formas de trabajo, adaptación al mundo de la criptografía, a medidas preventivas que se pueden tomar.

Skimming ATM es un método de robo de datos de tarjeta que se lleva a cabo instalando un dispositivo de mejora en un cajero automático para copiar la información almacenada en una franja magnética.

Los datos robados generalmente incluyen, como se cita en el sitio. Indodox:

– Número de tarjeta.

– El tiempo tiene lugar.

– Datos magnéticos que se pueden usar para doblar tarjetas.

Los perpetradores también usan la cámara oculta o el teclado falso para grabar el pin de la víctima. La combinación de datos de tarjetas y PIN permite a los perpetradores hacer tarjetas de clonación y retirar dinero sin el conocimiento del propietario original.

Inicialmente, el descremado se realizó con un dispositivo simple que era grande y fácilmente reconocido. Como el desarrollo de la tecnología, los skimmers ahora son más delgados, de color similar a la ranura de tarjeta original y difícil de distinguir.

1. Instalación de herramientas de skimmer

Los perpetradores colocaron el dispositivo en la ranura de la tarjeta ATM para grabar datos cuando se ingresa la tarjeta.

2. Uso de una mini cámara o teclado falso

Las cámaras ocultas graban pasadores o teclados falsos capturan el botón presionado.

Los datos del Skimmer se transfieren a una tarjeta vacía utilizando un escritor de tarjetas.

Las tarjetas de duplicación se utilizan para retirar dinero o realizar transacciones ilegalmente.

Skimming Adaptation al mundo de la criptografía

Aunque el cajero automático implica dispositivos físicos, los delincuentes digitales adaptan este concepto al ecosistema criptográfico. Algunas formas de adaptación incluyen:

Sitios o aplicaciones falsas que imitan la billetera oficial o el intercambio, lo que indica a las víctimas que ingresen frase o clave privada.

2. Secuestro de portapapeles de malware

Software malvado que cambia la dirección de la billetera de destino cuando la víctima es copia de pasta.

Dispositivos de billetera física falsos que se modifican para enviar una llave privada a los perpetradores.

4. Intercepción pública de Wi-Fi

Use redes públicas para monitorear o manipular transacciones.

Use scripts peligrosos en sitios web para robar datos de pago digital conectados a intercambio.