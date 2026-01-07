El episodio final sorpresa de ‘Stranger Things’ ‘Conformity Gate’ no existe

“Cosas más extrañasLos fanáticos que creen en una teoría de conspiración viral de que hay un noveno episodio secreto de la serie de Netflix que se lanzará el 7 de enero a las 8 p.m. ET verán destrozadas sus esperanzas posteriores al final de la serie, porque no hay ninguna.

Aunque Netflix y los creadores Matt y Ross Duffer no han hecho ningún comentario oficial sobre la teoría en medio de entrevistas de prensa posteriores al final de la serie, Las biografías del programa en las cuentas de Instagram, TikTok y X de Netflix indican hasta el miércoles: «TODOS LOS EPISODIOS DE COSAS MÁS EXTRAÑAS SE ESTÁN REPRODUCIENDO AHORA».

La teoría, conocida coloquialmente en las redes sociales como “Conformity Gate”, es que los Duffer tienen otro episodio del programa aún por venir, uno que desharía ciertos puntos de la trama del final de la serie, incluida una revelación de que Vecna/Henry (Jamie Campbell Bower) en realidad no murió y estaba controlando lo que los espectadores habían visto como el final de una experiencia de romper la cuarta pared.

En las redes sociales, la teoría ganó fuerza en TikTok en particular, así como en Reddit y otras plataformas, donde los fanáticos compartieron publicaciones y videos que incluían lo que consideraron indicios de que las cosas estaban mal en el universo en el episodio 8, «The Right Side Up», que se lanzó como el final de la serie, muy anunciado y bien promocionado, el 31 de diciembre en Netflix.

Entre las supuestas «evidencias» de la teoría se encuentra todo, desde la elección del vestuario (las togas de graduación eran naranjas, mientras que los colores de Hawkins High son verdes y amarillos, y se vio a muchos extras usando gafas similares a las que usaba Henry/Vecna). También señalan cambios en el diseño del escenario: un pomo de la puerta en el sótano de los Wheeler parece estar en el lado opuesto de la puerta en el final, y un dial en la estación de radio WSQK había cambiado de color entre episodios.

Los espectadores con ojos de águila incluso encontraron un caso en el final de la serie en el que una pila de cintas de casete que aparecen en una escena del epílogo aparentemente estaban dispuestas para deletrear «NO ME DETUVO» en código Morse.

La idea de que el episodio iba a tener un lanzamiento sorpresa el 7 de enero fue provocada por un video compartido por la página oficial de TikTok de “Stranger Things” que mostraba al profesor de ciencias de Hawkins, el Sr. Clarke (Randy Havens), parado frente a un reloj configurado en 1:07. La multitud de Conformity Gate entendió que eso significaba que el episodio sorpresa 9 se lanzaría el 7 de enero y que el momento del lanzamiento sería a las 8 pm ET, al mismo tiempo que salieron los volúmenes 1 y 2.

Todo esto ha alimentado la teoría más amplia de los fanáticos de Conformity Gate, que recibe su nombre de la idea de que Henry/Vecna ​​no fue derrotado por Eleven (Millie Bobby Brown), Will (Noah Schnapp), Joyce (Winona Ryder), Mike (Finn Wolfhard) y la pandilla, y que el equipo de Hawkins está atrapado bajo el control mental de Vecna, «conformándose» a recuerdos falsos y a un final que él ha creado para ellos y para los espectadores.

La última temporada de “Stranger Things” ha estado plagada de pensamientos conspirativos. Después del lanzamiento del Volumen 2 el día de Navidad, un segmento del fandom comenzó a creer que los episodios habían sido «manipulados» y un documento de Google creado por fanáticos que detallaba escenas que supuestamente habían sido cortadas se compartió ampliamente en las redes sociales. Una petición de Change.org que exige la publicación de las “metrajes invisibles” cuenta ahora con más de 390.000 firmas. en un entrevista con los Duffers el 1 de enero Sobre el final de la serie, cerraron definitivamente esta desinformación, y Matt Duffer dijo sobre el documento de Google que habían visto: «Obviamente, eso no es real». Ross Duffer añadió: «No creo que haya una sola escena en toda la temporada».

«El programa se ha vuelto tan masivo», dijo Matt Duffer, hablando en general sobre los segmentos del fandom del programa confundidos por las teorías de la conspiración. «En línea hay muchísima desinformación. Simplemente toneladas. Estábamos aquí durante horas tratando de desmentir lo que no era cierto».