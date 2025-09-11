El episodio de Charlie Kirk ‘South Park’ extrajo de Comedy Central

Después del asesinato de Charlie Kirk, Comedia central ya no se transmitirán las repeticiones de un reciente «Parque sur«Episodio que se burló de él. El episodio sigue disponible para transmitir Paramount+.

Titulado «Got a Nut», el episodio se estrenó el 6 de agosto y vio al personaje Clyde Donovan (cocreador de la serie Trey Parker) lanzar un podcast donde defendió opiniones ofensivas, diciendo cosas como: «No se puede confiar en los judíos, las personas blancas son las mujeres impregnadas y las mujeres pertenecen a casa». Luego prepara una mesa en South Park Elementary para «destruir a los estudiantes liberales de Woke», invitando a sus compañeros de clase a dar un paso adelante a un micrófono y «demostrar que está equivocado», similar al formato del evento en el que Kirk fue asesinado el miércoles. Celoso del éxito de Clyde, Cartman (también con la voz de Parker) pelea con Clyde y toma su asiento mientras usa un atuendo y un peinado claramente destinado a imitar a Kirk. Más adelante en el episodio, Clyde recibe el «Premio Charlie Kirk para Young Master Debaters».

Kirk reaccionó positivamente a un teaser del episodio que debutó en julio. «Honestamente, mi primera reacción fue que me reí un poco», dijo en una entrevista con Fox News DigitalDecir que solía ver «South Park» en la escuela secundaria y llamar al programa un «delincuente de igualdad de oportunidades». «Es un poco divertido, y es un poco para mostrar el impacto cultural y la resonancia que nuestro movimiento ha podido lograr. Miro esto como una insignia de honor».

«Nosotros, como conservadores, debemos poder tomar una broma. No debemos tomarnos tan en serio», agregó. «Eso es algo que la izquierda siempre ha hecho, en gran detrimento para sí mismos y para el movimiento. Mira, son comediantes profesionales. Probablemente me van a asar, y creo que eso es bien. De eso se trata, estar en la vida pública y marcar la diferencia».

Aunque Kirk hizo estos comentarios antes de que el episodio se emitiera en su totalidad, la foto de perfil para «The Charlie Kirk Show» en Instagram y Tiktok Show Cartman en su atuendo de Kirk.

Variedad No ha recibido una respuesta a una solicitud de comentarios de un representante de Parker y el cocreador Matt Stone.