El envenenamiento masivo de MBG afecta a 485 estudiantes, uno de los cuales es hijo de un miembro del DPRD de West Bandung Regency

Bandung, VIVA – Casos de intoxicación masiva por el programa Comida Nutritiva Gratuita (MBG) en la escuela secundaria pública Cisarua 1, Kertawangi Village, distrito de Cisarua, West Bandung Regency (KBB), continúa atrayendo la atención del público el miércoles 14 de octubre de 2025.

De hecho, hasta el miércoles por la noche a las 19.20 WIB, el número de personas que sufrieron intoxicación masiva después de comer MBG casi llegó a 485 estudiantes. De hecho, uno de ellos resultó ser el hijo de un miembro del DPRD de West Bandung Regency, Pipit Puspita Ahdiani de la facción Golkar.

«El total hasta el miércoles por la noche a las 19.20 WIB llegó a 485 estudiantes, 438 han comenzado a regresar a sus hogares y 47 personas todavía están siendo tratadas en varios lugares en el puesto de mando SMPN 1 Cisarua, el hospital regional de Lembang y varias clínicas», dijo la jefa interina del Departamento de Salud de West Bandung Regency, Dra. Lia Nurliana Sukandar, cuando fue confirmada el miércoles por la noche (15/10/2025).

Datos sobre estudiantes envenenados por comidas nutritivas gratuitas en SMP Negeri 1 Cisarua, West Bandung Foto : Cepi Kurnia/tvOne/Bandung

Lia también dijo que a pesar de que hubo cientos de víctimas, el regente de West Bandung, Jeje Ritchie Ismail, no implementó un Evento Extraordinario (KLB), solo cerró inmediatamente el SPPG que distribuía MBG a la escuela SPMN 1 Cisarua.

«Y el Regente ordenó a la Oficina de Salud que monitoreara y brindara servicios a los estudiantes que fueron envenenados», dijo.

Anteriormente, este incidente ocurrió el martes 14 de octubre de 2025, después de que los estudiantes comieran comida MBG en la escuela. Varias horas después del almuerzo, varios estudiantes comenzaron a quejarse de náuseas, vómitos, mareos e incluso convulsiones, y fueron inmediatamente trasladados a varios centros de salud cercanos, incluido el Hospital Regional de Lembang. (Cepi Kurnia/tvOne/Bandung)