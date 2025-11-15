El entusiasmo del negocio del mercado de repuestos de dos ruedas en Indonesia

Jacarta – Mercado mercado de accesorios Los vehículos de dos ruedas en Indonesia muestran cada vez más actividad positiva. Esto se puede ver en el entusiasmo de los actores de la industria y la comunidad automotriz en la Exposición de accesorios de indumentaria para cascos de motocicleta de Indonesia (IMHAX) Show 2025, que se llevará a cabo en el edificio SMESCO Indonesia, Yakarta, del 13 al 16 de noviembre de 2025.

Lea también: Este es el precio de los accesorios para motocicletas Touring de Alemania en la exposición IMHAX 2025



Más de 75 marcas participaron en esta exposición, mostrando diversos productos que van desde cascos, indumentaria hasta componentes de alto rendimiento. El presidente de la junta directiva de la Asociación Indonesia de Motociclistas (IMI), Bambang Soesatyo, evalúa que IMHAX tiene un gran potencial para fomentar el crecimiento de la industria de soporte de vehículos de dos ruedas en el país.

«El mercado de dos ruedas en Indonesia es muy grande. Esperemos que el año que viene pueda llegar a 100 participantes, y ojalá la exposición IMHAX siga creciendo cada año y se convierta en la meca de la comunidad automovilística, especialmente de los usuarios de vehículos de dos ruedas», dijo, citado VIVA Automotriz en el lugar.

Lea también: Descuentos en cascos y prendas de vestir disponibles en la exposición IMHAX 2025



Uno de los participantes más destacados en este evento fue One3 Motoshop, el distribuidor oficial de productos premium de posventa para automóviles en Indonesia. Este año, One3 presenta cuatro marcas internacionales líderes: Arrow Exhaust, Bitubo Suspension, R&G Racing y CHIGEE.



Productos de posventa de dos ruedas en IMHAX 2025

Lea también: Cambios en la exposición IMHAX 2025, tenga en cuenta el nuevo calendario



Estas cuatro marcas muestran diversas innovaciones en el campo de los componentes de rendimiento y seguridad, que van desde sistemas de escape de alto rendimiento, suspensiones premium, equipos de protección para motocicletas hasta sistemas de conducción inteligentes integrados con tecnología digital.

Según Herman Sumedha de B2B Marketing One3 Motoshop, la presencia de estas marcas en IMHAX no sólo fortalece la cartera de productos, sino que también abre oportunidades de negocio para los actores de la industria local.

«La presencia de estas cuatro marcas bajo los auspicios de One3 Motoshop confirma nuestro compromiso de ampliar nuestra red en el mercado indonesio, así como de abrir oportunidades de colaboración con empresas del mercado de repuestos de dos ruedas», dijo al margen de la exposición.

IMHAX 2025 no es solo un lugar de encuentro para productores y distribuidores, sino también un foro para que pequeñas empresas, minoristas y comunidades exploren colaboraciones comerciales. Los visitantes también podrán dialogar directamente con el equipo técnico y representantes oficiales de cada marca para conocer más de cerca las últimas novedades en productos y tecnología.